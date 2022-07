Kruvina drama Vilniuje: du nužudyti, trečiam – perpjauta gerklė

Prireikė daugiau kaip 5 metų, kad būtų atsakyta, kas iš tikrųjų tą 2016 m. rugpjūčio 28 d. vėlų vakarą įvyko viename daugiabutyje Vilniaus Parko g. – dėl dviejų žmonių nužudymo bei dėl pasikėsinimo nužudyti baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas anksčiau neteistas dabar jau 60 metų sulaukęs vilnietis Mečislavas Olechnovičius.

Jam iškelta baudžiamoji byla buvo atsidūrusi ne ant vieno teisėjo stalo, o prieš dvejus metus jis net buvo pasiųstas atlikti jam skirtos 18 metų laisvės atėmimo bausmės (pirmuosius 7 metus nurodyta atlikti griežčiausiomis kalėjimo sąlygomis), bet netrukus jo advokato skundą gavę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai suabejojo dviejų instancijų teismų priimtais nuosprendžiais ir M. Alechnovičių nurodė nedelsiant išleisti į laisvę.

Bet dabar jis vėl bus įkalintas – jau antrą kartą M. Olechnovičiaus baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad, nors ir neigė, jog nužudė du žmones bei sužalojo trečią, jo kaltė yra įrodyta. Vis dėlto, iš naujo baudžiamojoje byloje esančius duomenis išanalizavę teisėjai padarė išvadą, kad M. Olechnovičius dvigubą žmogžudystę įvykdė peržengdamas būtinosios ginties ribas, o trečiojo asmens nepasikėsino nužudyti, tik jam sukėlė nežymų sveikatos sutrikymą.

Už šiuos nusikaltimus teismas M. Olechnovičiui skyrė 12 metų laisvės atėmimo bausmę.

Anot teisėjų, per išgertuves sugėrovų užpultas M. Olechnovičius turėjo teisę ginti savo gyvybę ir turtą, tačiau gindamasis peržengė ribas.

„Patys nukentėjusieji įvykio metu elgėsi neteisėtai, smurtavo prieš nuteistąjį (sudavė du smūgius į galvos sritį), ketino pasisavinti nuteistajam priklausantį turtą – geltonos spalvos metalo grandinėlę, piniginę su joje buvusiomis banko kortelėmis, – teisėjų teigimu, tokios aplinkybės turi esminę reikšmę sprendžiant dėl įvykio metu susiklosčiusios situacijos vertinimo, jos patvirtina, kad tokią situaciją M. Olechnovičius pagrįstai suvokė kaip grėsmingą, nuo kurios būtina gintis. – Nukentėjusiųjų smurtinis elgesys sudarė pagrindą nuteistajam baimintis dėl savo sveikatos ir turto bei manyti, kad kilusi grėsmė yra reali, nuo kurios jis turi teisę gintis.“

Tačiau, pasak teismo, M. Olechnovičiaus panaudotos gynybos priemonės prieš nukentėjusiuosius, kurie nors ir vartojo smurtą prieš jį bei kėsinosi į jo turtą, neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo.

„Kėsinimosi pavojingumas priklauso nuo jo intensyvumo, naudojamų priemonių, užpuoliko ir besiginančiojo jėgų santykio, galimos žalos dydžio ir pan., šiuo konkrečiu atveju byloje nustatyta tik tai, jog nužudytieji ir sužalotasis, būdami neblaivūs, vartojo smurtą prieš nuteistąjį (sudavė du smūgius) kėsindamiesi į nuteistojo turtą, dėl ko M. Olechnovičius gindamasis sudavė smūgius nukentėjusiesiems peiliu, – pažymėjo apeliacinės instancijos teismas. – Šiuo atveju nuteistojo nusikalstami veiksmai aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo, nes tiesiogiai gresiantis pavojingas kėsinimasis jo sveikatai ir turtui nebuvo toks pavojingas, kad jį atremti būtų galima tik suduodant smūgius nukentėjusiesiems peiliu į gyvybiškai svarbias kūno vietas – krūtinę bei kaklą.“

Pasijuto lyg patekę į skerdynes

Baudžiamosios bylos duomenimis, nusikaltimas buvo įvykdytas dar 2016 metų rugpjūčio 28-osios vėlų vakarą – apie 23.40 val. Vilniuje, Parko gatvėje esančiame daugiabutyje. Į aštuntajame aukšte esantį butą iškviesti atvykę policijos pareigūnai jautėsi lyg būtų patekę į tikras skerdynes – virtuvėje kraujo klane gulėjo 33 metų vyras, o 42 metų vyras sėdėjo nudurtas neįgaliojo vežimėlyje.

Namuose rasta moteris ėmė šaukti ant pareigūnų, tik panaudojus specialiąsias priemones ją pavyko sutramdyti ir išsivežti į komisariatą.

Į policijos areštinę pateko ir dar vienas vyras, miegojęs bute, bei kartu išgertuvėse dalyvavęs M. Olechnovičius. Visi jie buvo neblaivūs, didelis kiekis alkoholio buvo aptiktas ir nužudytųjų kūnuose.

Į tuometį Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą buvo uždarytas ir sunkiai sužalotas dar vienas išgertuvių dalyvis – dabar nukentėjusiuoju pripažintas Aleksandras Rogovas. Jis teigė, kad peiliu jam gerklę perrėžė M. Olechnovičius, be to, nukentėjusiojo teigimu, šio vyro sąžinę turėtų slėgti dviejų žmonių nužudymas.

Tuo metu M. Olechnovičius nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios neigė jam pareikšus įtarimus, o vėliau – ir kaltinimus. Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras buvo apklaustas daugybę kartų, tačiau visą laiką teigė, kad jis turėtų būti ne kaltinamasis, o nukentėjusysis, nes tą vakarą su naujais pažįstamais į butą atėjęs pratęsti linksmybių buvo sumuštas ir apvogtas. O kas nužudė du sugėrovus, M. Olechnovičius negalėjo pasakyti, tik tikino, jog tai – ne jo rankų darbas.

Per apklausas dviguba žmogžudyste apkaltintas vilnietis pasakojo, kad tą rugpjūčio 28-osios popietę jis prie baro „Bokaliukas“ ir parduotuvės sutiko iš matymo pažįstamą merginą su dviem vyrais.

„Mergina pasakė, kad šiandien yra jos gimtadienis, o aš pasigyriau, kad ir aš greitai savo švęsiu, todėl ta proga užėjome į parduotuvę ir nusipirkome išgerti bei užkandos, – pasakojo M. Olechnovičius. – Trumpai pabuvę bare „Bokaliukas“, nuėjome į stadioną žiūrėti futbolo varžybų, čia prie mūsų prisijungė dar vienas vaikinas. Čia mes visi penkiese sėdėjome, išgėrinėjome ir stebėjome varžybas, o joms pasibaigus mergina pasiūlė dar išgerti.“

M. Olechnovičius sakė, kad vėl parduotuvėje nupirko alkoholio bei užkandos ir visi kartu nuėjo į Parko gatvėje esantį butą.

„Buto duris atidarė žmogus, kuris sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje, o kambaryje ant sofos gulėjo iki pusės išsirengęs vyras, – ta mergina ėmė šaukti ant neįgaliojo, jog bute vėl netvarka, – sakė baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras. – Paskui mes ėmėme išgėrinėti, tarp vyrų kilo konfliktas, jie negalėjo kažko pasidalinti. Kadangi kivirčai nesibaigė, nutariau išeiti namo, bet negalėjau atidaryti durų – jose buvo kodas, o jie man jo nesakė. Grįžęs vėl prisėdau prie stalo, vėl gėrėme, paskui neįgaliam buto šeimininkui padėjau nusigauti iki tualeto. Tuo metu, kai laukiau, kol jis išeis iš tualeto, girdėjau, kaip kažkas sakė „iki namų jis nenueis“, bet kodėl, tada dar nesupratau.“

Norėjo numauti žiedus

Kai vyrai grįžo prie sugėrovų, šie ir toliau pykosi, todėl M. Olechnovičius vėl pabandė išeiti į namus, prašė atidaryti duris, bet vyrai aiškino, jog dar anksti, nėra kur skubėti.

„Ir tada kilo dar didesnis konfliktas – jie ėmė man priekaištauti, kad kažką negražaus pasakiau neįgaliajam, todėl ėmė mane mušti, – savo poziciją apie įvykio aplinkybes dėstė M. Olechnovičius. – Mane puolė ir neįgalusis šeimininkas, ir kartu su juo buvęs šio draugas – man buvo suduoti smūgiai į galvą, daugiausiai į veidą, kūną. Vyrai mušdami mane pradėjo stumti į virtuvės pusę, dar bandžiau pasisukti ir nueiti į kambarį, tačiau A. Rogovas stumtelėjo į krūtinę, taip neleisdamas užeiti į kambarį. Taip bemušamas atsidūriau virtuvėje, o čia iš nugaros vėl gavau smūgį į galvą – nuo jo nukritau ant stalo. O tuomet neįgalusis mane griebė už vienos rankos, kitas vyras – už kitos rankos ir jie abu nuo mano pirštų norėjo nuimti žiedus. Jie visaip bandė išsukinėti piršus, bet jie yra stori, todėl negalėjo nuimti žiedų. Bandžiau išsilaisvinti, tačiau kažkas man sudavė smūgį į galvą, nuo kurio apsvaigau, patamsėjo akyse – nukritau ir praradau sąmonę.“

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras sakė, kad kai atsipeikėjo, sėdėjo ant grindų prie virtuvės komplekto.

„Prie manęs vežimėlyje buvo neįgalusis, o pusiau išsirengęs vyras gulėjo prie slenksčio iš virtuvės į koridorių – pamačiau kraują, – pasakojo M. Olechnovičius. – Tada nubėgau į kambarį, pamačiau gulintį A. Rogovą ir merginą, su kuria atėjau į butą. Merginos paklausiau, kas nutiko, iš kur tas kraujas. Ji atsikėlė, nubėgo į virtuvę ir ėmė šaukti – liepiau jai kviesti medikus ir policiją, klausiau, iš kur kraujas, kas čia nutiko, bet ji man nieko nesakė.“

M. Olechnovičius sakė, kad prie ant grindų gulinčio vyro pamatė savo atidarytą piniginę, šalia gulėjo jam priklausančios banko mokėjimo kortelės.

„Rinkdamas korteles prisiliečiau prie vieno iš žmonių, pajutau, jog jis yra šaltas, nors iš pradžių pagalvojau, jog jie tiesiog yra girti, – sakė jis. – Paskui pastebėjau, kad mano kelnių kišenės yra tuščios, dėl to ir mėtėsi mano piniginė su kortelėmis, taip pat pasigedau grandinėlės ir telefono. O kaip tik tuo metu atvyko policijos pareigūnai – mergina ėmė juos stumdyti, klausti, ko jie čia atėjo, nes ji jų nekvietė. Pareigūnai liepė gultis ant grindų ir rankas laikyti už nugaros.“

Apie nužudytus draugus sužinojo ligoninėje

Ikiteisminio tyrimo metu M. Olechnovičius taip pat nurodė, kad su sugėrovais konfliktas buvo kilęs dėl to, jog šie prie jo ėmė kabinėtis, kai baigėsi alkoholis, o jis atsisakė dar duoti pinigų.

„Tada įvyko konfliktas ir būtent nuo šio momento ne viską prisimenu, atsimenu tik tą momentą, kai atsigavau po sąmonės praradimo, – tvirtino vyras. – Aš tada stovėjau virtuvės viduryje – man iš vienos pusės neįgaliojo vežimėlyje gulėjo vyro lavonas, jis nekvėpavo, o iš kitos pusės ant grindų kraujo baloje gulėjo jaunesnio vyro lavonas. Tada aš dar nežinojau, kad jis miręs, dar jį pajudinau, ir tik tada supratau, jog vyras negyvas. Virtuvėje ant grindų buvo labai daug kraujo, aš taip pat buvau sužalotas – man net bandė nupjauti pirštą, kad tik nuimtų žiedus.“

Tuo metu nukentėjusiuoju pripažintas A. Rogovas tvirtino, kad išgertuvių metu jokie konfliktai nebuvo kilę, o jis visų įvykių nematė, nes tuo metu miegojo.

„Pabudęs išgirdau, kaip šaukėsi pagalbos – supratau, kad kažkas vyksta kitame kambaryje, bet nuėjęs nieko neradau, todėl nuėjau į virtuvę – čia vienas vyras gulėjo ant grindų ir tikriausiai nejudėjo, o šeimininkas sėdėjo vežimėlyje ir buvo susmukęs, – sakė jis. – Tada pamačiau, kaip iš kambario išėjo M. Olechnovičius – jis man smogė peiliu į kaklą. Labai išsigandau ir dar spėjau išbėgti iš buto. Viskas įvyko taip greitai, kad net nesupratau – nei aš, nei jis man nieko nesakėme. Ir tik ligoninėje iš policijos pareigūnų sužinojau, kad tą vakarą bute buvo nužudyti du žmonės.“

A. Rogovas taip pat prisipažino, kad miegodamas girdėjo, kaip girtaujant vyrai kalbėjo apie mokėjimo kortelę ir kažkas klausė PIN kodo.

„O pagalbos šauksmą išgirdau maždaug po 20 minučių“, – teigė nukentėjusysis.

Tuo metu daugiabučio kaimynai teigė, kad bute, kuriame buvo nužudyti du žmonės, nuolat vykdavo išgertuvės, kaimynai girdėdavo triukšmą.

„Kėsinimasis į svetimą turtą bei sveikatą buvo pavojingas“

M. Olechnovičiui iškeltą baudžiamąją bylą antrą kartą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad teisėjams nekilo abejonių, kad būtent kaltinamasis nužudė du žmones bei sužalojo trečiąjį.

Anot teisėjų, M. Olechnovičius „iš esmės visuose savo parodymuose vienodai teigė, jog išgertuvių metu norėjo išeiti iš buto, tačiau jame buvę vyriškiai jam visaip trukdė, iš buto išeiti neleido, vėliau smurtaudami nustūmė į virtuvę ir ten jį sumušė, nuo duotų smūgių prarado sąmonę, o atsipeikėjęs virtuvėje pamatė dviejų prieš jį smurtavusių vyriškių lavonus, o kas juos nužudė – nežino.“

Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog M. Olechnovičiaus parodymai apie konflikto priežastis, jo pradžią bei kitas bylai reikšmingas aplinkybes nebuvo vienodi ir nuoseklūs.

„Apklausų metu sau nepalankias aplinkybes M. Olechnovičius nutyli arba jas interpretuoja derindamas prie iškeltos gynybinės versijos, pirmiau duotus parodymus vėliau sekusiose apklausose nuolat papildydamas naujomis, prieš tai nenurodytomis aplinkybėmis“, – pabrėžė teisėjo Albino Bielskio pirmininkaujama teisėjų kolegija.

Pasak teismo, akivaizdu, jog patvirtindamas, kad įvykio metu buvo siekiama užvaldyti jo turtą, jis tuo pačiu sudarytų akivaizdžią prielaidą manyti, kad būtent jis gindamasis nuo agresyvių veiksmų ir nužudė du žmones bei sužalojo trečiąjį.

„Šioje byloje nustatytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti vienareikšmę išvadą, jogdu žmonės buvo nužudyti, o A. Rogovas sužalotas, po to, kai šie asmenys reikalavo pinigų, taip pat bandė išgauti banko kortelės PIN kodą, be to, sudavė ne mažiau kaip du smūgius nuteistajam į galvos sritį, – nurodė teismas. – Taigi nukentėjusiųjų kėsinimasis į nuteistojo turtą bei sveikatą buvo pavojingas, realus ir akivaizdus. Nuteistasis įvykio metu buvo svetimame bute, virtuvėje, t. y. vietoje, kuri labiausiai nutolusi nuo išėjimo iš buto durų.

Į virtuvę M. Olechnovičius buvo įstumtas pačių nukentėjusiųjų pastangomis. Nuteistasis gynėsi nuo prieš jį smurtavusių trijų nukentėjusiųjų, taigi jėgų santykis buvo nelygus. Apklausų metu M. Olechnovičius nurodė, jog jam užpuolimo metu koridoriuje ir virtuvėje į galvą buvo suduota ne mažiau kaip penki smūgiai. (...) Nors apklausiamas teisme nuteistasis M. Olechnovičius neigė aplinkybę, jog prieš jį įvykio vietoje smurtavę asmenys reikalavo pinigų (ikiteisminio tyrimo metu buvo nurodęs, jog jie reikalavo pinigų alkoholiui), tačiau jų siekį atimti M. Olechnovičiui priklausantį turtą patvirtina nukentėjusiojo A. Rogovo parodymai apie nuteistajam priklausiusios piniginės perdavimą, reikalavimą pasakyti banko kortelės PIN kodą, o taip pat kambaryje, kur buvo girtaujama, rasti M. Olechnovičiui priklausantys dokumentai – asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, transporto priemonės registracijos liudijimas, virtuvėje rasta M. Olechnovičiui priklausanti geltonos spalvos metalo grandinėlė, piniginė, mokėjimo kortelės.“