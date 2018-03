Spręsdama dėl paduotų aštuonių apeliacinių skundų, teisėjų kolegija nusprendė vertinti iki tol byloje surinktus duomenis. Todėl jokie liudytojai nebus apklausiami, nebus atliekamos jokios ekspertizės.

Ketvirtadienį Apeliaciniame teisme buvo pradėti nagrinėti aštuoni proceso dalyvių skundai dėl pernai gruodį paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio.

Nė vienas iš nuteistųjų, jų advokatų neprašė apklausti liudytojus ar atlikti ekspertizes, todėl priimdamas verdiktą teismas remsis iki tol surinkta bylos medžiaga.

Kita posėdyje, birželio 11 dieną, bus sakomos šalių baigiamosios kalbos, paskelbė teisėjas Linas Šiukšta.

Pernai gruodžio 22 dieną Vilniaus apygardos teismas dėl kompozitoriaus T. Dobrovolskio nužudymo, kito asmens sužalojimo ir viešosios tvarkos pažeidimo kaltu pripažino 24 metų studentą Karolį Pociūną. Jam skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Iš K. Pociūno nužudytojo artimiesiems priteista atlyginti per 100 tūkst. eurų žalą

Teismas konstatavo, kad lauke prie baro K. Pociūnas atėmė iš kito baro lankytojo skėtį, jį išlaužė, skėčiu buvo suduota niekur nesikišančiam ir jokiame konflikte nedalyvavusiam T. Dobrovolskiui. Kaltinant nužudymu teismui buvo perduot dar du jaunuoliai – Skirmantas Jankauskas ir Audrius Šalna. Dėl šio kaltinimo abu buvo išteisinti.

K. Pociūnas prašo panaikinti jam paskelbtą nuosprendį ir bylą dėl nužudymo nutraukti. Jis sutinka būti nuteistas už viešosios tvarkos pažeidimą ir kūno sužalojimą, mano, kad už šiuos nusikaltimus gali būti paskirta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.

„Prašome panaikinti nuosprendį, nes nėra įrodymų, ir bylą nutraukti. Procedūrinių pažeidimų galima įžvelgti, pažeista teisė į gynybą, nes kaltinimas teisme nebuvo pakeistas, kai iš 3 kaltinamųjų nužudymu vėliau liko vienas. Be to, teismas remiasi melo detektoriumi, nors įstatymas to nenumato“, – yra sakęs K. Pociūno advokatas Romualdas Mikliušas.

Nuosprendį taip pat apskundė už viešosios tvarkos pažeidimą lygtinai nuteisti Paulius Leščinskas, Edgaras Petraševičius, Vytenis Matulevičius ir S. Jankauskas. Du atskirus skundus dėl nuosprendžio parašė S. Jankauską gynę du jo advokatai.

S. Jankauskas Apeliacinio teismo prašo pašalinti aplinkybes, kad elgėsi agresyviai, provokavo kitus asmenis.

Šie nuteistieji mano, kad jie gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nes susitaikė su nukentėjusiais, arba gali būti perduoti laiduotojams.

Nukentėjusysis Mindaugas Šulinskas prašo teismo kuo griežčiau nubausti V. Matulevičių, nuo nuo jo smūgių nukentėjo.

Prokuratūra ir nukentėjusiais byloje pripažinti T. Dobrovolskio artimieji bei nuteistasis A. Šalna nuosprendžio neskundė.

Ketvirtadienį Apeliacinio teismo posėdyje dalyvavo tik trys nuteistieji: K. Pociūnas S. Jankauskas ir V. Matulevičius. Kiti atvykti į teismą nepageidavo.

Šioje byloje nustatyta, kad 2014 metų gruodžio 23-osios vakarą bare Vilniuje, Vingrių gatvėje, vakarą leido bare V. Matulevičius, S. Jankauskas, Martynas Prokopas ir dar vienas vyras. Su jais buvo ir Ieva Dailidžionytė. Mergina buvo atsinešusi skėtį. Vėliau V. Matulevičius ir S. Jankauskas tapo kaltinamaisiais, o M. Prokopas ir I. Dailidžionytė – liudytojais.

Vyrai gurkšnojo alų, politikavo apie Rusiją. Tame bare buvo ir M. Šulinskas, Andrejus Karačiūnas, pastarasis buvo stipriai išgėręs. Jie byloje pripažinti nukentėjusiais. M. Šulinskas neprašomas įsiterpė į pokalbius, vėliau vyksta ginčas apie valstybių vadovus.

Bylos duomenimis, tada į barą įėjo T. Dobrovolskis, jis buvo eilinis baro lankytojas. Jis bendravo su M. Šulinsku ir A. Karačiūnu. Vyras pasakė, kad į politinius klausimus nesikiša, jie jam neįdomūs ir jis net nesiginčijo su kompanijomis.

Po to vyrai išėjo į lauką, stovėjo šalia baro, rūkė, gėrė alų.

Pasak teisėjo, V. Matulevičius sumanė, kad kilo pavojus, nors teismas nustatė, kad jokio pavojaus nebuvo. Vaikinas paskambino ir pasakė draugams, kad kažkas čia gali būti. Tie draugai vakarojo kitose Vilniaus baruose. Vėliau į barą atėjo K. Pociūnas, P. Leščinskas, A. Šalna ir E. Petraševičus.

„Pasakoma, kad yra prieš valstybę nusiteikusių asmenų: ateikite į pagalbą. Ateina keturi asmenys, jie nesiaiškina, kas įvyko. Muštynių jokių neįvyko – įvyko ten stovėjusių žmonių užpuolimas ir jų mušimas. Grėsmės nebuvo jokios. Pirmas nukentėjo iš tos pusės, kurie išsikvietė pagalbos asmuo, tai M. Prokopas. Jis tuo metu turėjo I. Dailidžionytės skėtį“, – apie įvykių eigą yra pasakojęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Lemežis.

Teismas nuosprendžiu konstatavo, kad kompozitoriui skėčiu žaizda padaryta kaktoje ir pradurta akis, akis pradurta labai stipriu smūgiu, jau šio sužalojimo metu buvo mažai vilties, kad vyras gyvas.

48 metų T. Dobrovolskis buvo žinomas kompozitorius ir perkusininkas Lietuvoje bei užsienyje.