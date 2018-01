Kaune mokyklos vadovo kėdė patikėta teistam už vaikų pornografiją: niekas nenurodė jo atleisti

Ne ką mažiau skandalinga yra tai, kad nusikaltimą mokyklos darbuotojas padarė būtent savo darbe, o apie tai buvo žinoma ir vaikų ugdymu užsiimančios įstaigos vadovybei. Bet niekas nepajudino nė piršto, kad vaikų pornografijos įrašais savo darbo kabinete „smaginęsis“ darbuotojas būtų atleistas iš pareigų net tada, kai jo kaltę konstatavo teismas.

„Mums teismas nenurodė, kad privalome jį atleisti“, – šiandien teisinasi jau 22 metus A. Stulginskio mokyklai – daugiafunkciam centrui vadovaujantis Vytautas Dubauskas. Kauno savivaldybei priklausančią švietimo įstaigą lanko 3-16 metų vaikai.

Žiūrėjo, nes patiko

Prieš pat Naujuosius metus mokyklos vadovui dėl netikėtai užklupusios ligos buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o laikinai ugdymo įstaigai pavesta vadovauti ne jo pavaduotojams, o buvusiam vyriausiajam buhalteriui Linui Urbonavičiui, šioje mokykloje einančiam informacinių technologijų specialisto pareigas.

Šis mokyklos darbuotojas buvo teistas du kartus – dar 2014 m. liepą teismas jį pripažino kaltu dėl neteisėto vaikų pornografijos įgijimo, o 2015 m. gegužę – dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo.

Mokyklai priklausančiame kompiuteryje, kuriuo naudojosi L. Urbonavičius, policijos kriminalistai rado 1 728 nuotraukas ir 36 vaizdo įrašus su seksualiai išnaudojamais vaikais.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas buhalteris net neslėpė, jog jam darbo kabinete patikdavo žiūrėti pornografinius vaizdus su vaikais.

Per apklausą jis pasakojo, kad internetu atsisiųsdavęs nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėdavo, o įrašus, kurie nepatikdavo, ištrindavo.

„Siunčiausi ir žiūrėjau tokius vaizdus, nes man buvo įdomu pasižiūrėti“, – teismo priimtame baudžiamajame įsakyme yra cituojami L. Urbonavičiaus žodžiai.

Kauno apylinkės teismas yra konstatavęs, kad mokyklos buhalteris vaikų pornografijos įrašus įgijo nuo 2010 m. vasario iki 2013 m. gegužės, kuomet vaikų ugdymo įstaigoje policijos pareigūnai atliko kratą ir paėmė kompiuterį.

Teismas L. Urbonavičių nuteisė ir jam skyrė 16 MGL (627 Eur) baudą. Ją nuteistasis netrukus sumokėjo.

Norėjo padėti mokyklai – suklastojo mokytojų parašus

O po metų mokyklos buhalteris buvo nuteistas dar kartą – šįkart dėl to, kad sukčiavo ir suklastojo mokyklos darbuotojų parašus. Paaiškėjo, kad L. Urbonavičius penkių mokyklos darbuotojų vardu užpildė ir pasirašė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) deklaracijas dėl 2 proc. paramos nuo sumokėto pajamų mokesčio skyrimo – pagal pateiktus prašymus A. Stulginskio mokyklai – daugiafunkciniam centrui buvo pervesti daugiau kaip 154 Eur.

© Adobe Stock

Kai tai paaiškėjo, L. Urbonavičius pripažino kaltę ne tik policijoje, bet ir mokykloje – čia vykusio darbuotojų susirinkimo metu buhalteris „visų atsiprašinėjo, sakydamas, kad negerai padarė su pajamų deklaravimu ir 2 proc. nuo pajamų mokesčio deklaravimu“.

Viena mokyklos mokytoja per apklausą policijoje nurodė, L. Urbonavičius „šito sugalvoti pats negalėjo“, prie to esą galėjo prisidėti ir mokyklos vadovybė. Tuo metu mokyklos direktorius V. Dubauskas kategoriškai neigė, kad kaip nors būtų susijęs su šia afera.

Už tai, kad suklastojo mokytojų parašus ir sukčiavimo būdu A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcinio centro naudai užvaldė VMI lėšas, L. Urbonavičiui buvo skirta 20 MGL (753 Eur) bauda.

Ją buhalteris netrukus taip pat sumokėjo.

Gražūs žodžiai įtikino ir prokurorę, ir teisėją

Bet šie du teistumai L. Urbonavičiui jau panaikinti – praėjusių metų kovą Kauno apylinkės teismas gavo L. Urbonavičiaus prašymą panaikinti teistumą.

Jis nurodė, kad jau yra praėję daugiau kaip pusė teistumo termino (už nesunkius nusikaltimus nuteistiems asmenims teistumas galioja trejus metus), be to, pateikė A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcinio centro direktoriaus išduotą charakteristiką, „iš kurios matyti, jog dirba vyr. buhalteriu, charakterizuojamas teigiamai.“

Kad būtų panaikintas teistumas bylose dėl vaikų pornografijos įgijimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, valstybei atstovavusi Kauno prokurorė Inesa Gulbinienė neprieštaravo, todėl teisėja Sigita Meškauskienė prašymą iš karto patenkino.

Teismo nutartyje nurodyta, kad L. Urbonavičius buvo nuteistas už nesunkius nusikaltimus, teistumo laikotarpiu naujų nusikalstamų veikų nepadarė, duomenų apie kitokius teisės pažeidimus taip pat nebuvo, o ir darbovietė, kurioje padarė nusikalstamas veikas, jį charakterizavo teigiamai.

Šiuo metu L. Urbonavičius oficialiai laikomas neteistu.

Įstatymas, kuris Kaune negalioja

Neįtikėtina, bet dvi baudžiamosios bylos, kurių viena susijusi su vaikų pornografija, L. Urbonavičiui nesukliudė eiti pareigų – kai dar 2014 m. vasarą DELFI paskelbė apie buhalterio byloje paskelbtą teismo verdiktą, kilus skandalui jis pateikė prašymą atleisti iš pareigų, tik ne iš karto, nes prieš tai norėjo sutvarkyti kai kuriuos finansinius dokumentus.

Bet skandalui nutilus L. Urbonavičius iš mokyklos taip ir neišėjo – vyriausiajam buhalteriui buvo patikėtos ir informacinių technologijų specialisto pareigos, be to, jis yra atsakingas už viešuosius pirkimus. O netikėtai susirgus mokyklos direktoriui – laikinai eina ir direktoriaus pareigos.

Nuo liepos 1 d. įsigaliosiančiame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme teigiama, kad švietimo įstaigose negali dirbti asmenys, teisti „už nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija“.

Šiame įstatyme taip pat nurodoma, kad net nesvarbu, ar teistumas išnyko ar buvo panaikintas, bet dirbti negalima, jeigu nuo nusikalstamos veikos padarymo nėra praėję 25 metai.

Prieš keletą mėnesių priimtas įstatymas dar negalioja, todėl jo nuostatų iš anksto Kaune net neskubama įgyvendinti.

Kauno A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcinio centro direktorius V. Dubauskas sako, kad L. Urbonavičius gali dirbti, nes jam yra panaikintas teistumas. O, be to, anot ilgamečio mokyklos vadovo, nuteisdamas L. Urbonavičių teismas nenurodė jo atleisti iš pareigų. Tiesa, kaip pažymėjo jis, anksčiau L. Urbonavičius mokykloje vaikams dėstė ekonomiką, bet po pornografijos skandalo šių pareigų atsisakė.

„Dabar jis pamokų neturi, jam tik, kaip ir visiems pedagogams bei specialistams, reikia budėti – petraukų metu turi prižiūrėti, kad vaikai nelakstytų, neišdykautų ir, jeigu reikia, juos perspėti“, – sakė laikinai nedirbantis mokyklos vadovas.

Kontaktas su vaikais – neišvengiamas

V. Dubauskas nemato problemos, kad L. Urbonavičius šiuo metu yra laikinasis mokyklos vadovas.

„Taip, jis laikinai atlieka kai kurias direktoriaus funkcijas, nes toks yra mano įsakymas – jis gali pasirašyti finansinius dokumentus, darbo apskaitos žiniaraščius, tvarkaraščius, – sakė šiuo metu sergantis direktorius. – O kiti mokyklos darbuotojai dirba savo darbus.“

Direktorius lyg ir bandė pateisinti savo pavaldinį: „Žmogus po to įvykio labai išgyveno ir jeigu įtikino teismą, kad galima panaikinti teistumą, tai turbūt žmogus pasitaisė, bet aš nesu teisėjas – kad jis kur nors platintų, jis neplatino, jis tik turėjo – jam buvo kažkas atsiuntę ir jis tik žiūrėjo nuotraukas. Bet, aišku, ir turėjimas yra blogai – jeigu domisi, vadinasi rūpi.“

Kad už vaikų pornografiją anksčiau teistas L. Urbonavičius dirba mokykloje, stebina ne tik kai kuriuos mokyklos pedagogus, bet ir čia besimokančių vaikų tėvus.

„Ši žinia mus šokiruoja, bet mes – tik darbuotojai, sprendimus priima valdžia, – DELFI kalbėjo viena mokytoja, nepanori, kad jos vardas ir pavardė būtų minima viešai. – Kiekvienas žmogus, dirbantis mūsų mokykloje, turi kontaktą su vaiku, mūsų mokykloje yra net budėjimai, informacinių technologijų specialistas privalo budėti per pertraukas, kaip ir kiekvienas mokytojas. Be to, mūsų mokykla vykdo patyčių prevenciją – joje dalyvauja visi mokyklos darbuotojai. Be išimties.“

Tuo metu su pačiu L. Urbonavičiumi DELFI taip ir nepavyko susisiekti – dvi dienas jis neatsiliepė į telefono skambučius.