Vienas tokių – penkis kartus teistas Raseinių rajono gyventojas Ferdinandas Kalinauskas. Į Pravieniškių pataisos namus dėl anksčiau įvykdytos vagystės, sveikatos sutrikdymo, viešosios tvarkos pažeidimo ir sukčiavimo patekęs vyras nesėdėjo rankų sudėjęs – likus vos pusmečiui iki išėjimo į laisvę F. Kalinauskas toliau darė nusikaltimus. O kad teisėsaugos pareigūnai juos išaiškintų, prireikė nemažai laiko, todėl Pravieniškėse pagarsėjęs kalinys net spėjo išeiti į laisvę.

Bet ir vėl buvo nuteistas – Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs prokuratūros ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, konstatavo, kad F. Kalinauskas apgaulės būdu įgijo svetimas pinigines lėšas, kurias jam patikėjo vyro internete patalpintais skelbimais susivilioję žmonės.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Ilona Mateikienė šeštą kartą nuteistam F. Kalinauskui skyrė 40 MGL (2 tūkst. eurų) dydžio baudą.

„Manytina, kad mokant visą baudą iš karto nuteistajam gali kilti neproporcingų finansinių sunkumų, todėl nustatytinas ilgesnis nei įstatymo numatytas dviejų mėnesių baudos sumokėjimo terminas“, – teismas F. Kalinauskui baudą leido sumokėti per metus.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad atlikdamas bausmę Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, F. Kalinauskas interneto skelbimų puslapiuose talpino melagingus skelbimus apie parduodamus automobilius. Nors ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytas vienas atvejis, kai buvo parduodamas tas pats automobilis, kurio nuteistasis net neturėjo, aiškėja, kad tokių atvejų galėjo būti ir daugiau, tačiau jie taip ir nebuvo nustatyti. Be to, pareigūnai gavo žinių, kad buvo prekiaujama ir bilietais į visame pasaulyje populiarios dainininkės Beyonce koncertą, bet nukentėjusioji, negavusi bilietų, nereiškė pretenzijų, nes sumokėti pinigai buvo grąžinti. Taip pat byloje yra duomenų ir apie tai, kad buvo prekiaujama vibratoriais.

Dar iki teisminio proceso F. Kalinauskas dviem nukentėjusiesiems grąžino jų sumokėtus pinigus už neegzistuojantį automobilį, – taip baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras greičiausiai bandė sušvelninti savo padėtį ir išvengti dar kartą pakliūti į pataisos namus.

„Šiuo metu esu pakeitęs gyvenimo būdą, dirbu, susitvarkiau savo finansinę padėtį, nusikalstamų veikų daugiau nedarysiu“, – nurodė vyras.

Ikiteisminio tyrimo metu F. Kalinauskas pripažino jam pateiktus kaltinimus, tačiau apie tai, kaip įkalinimo įstaigoje buvo sugalvojęs sukčiavimo schemą, nebuvo linkęs atskleisti. „Neprisimenu, nes praėjo nemažai laiko, pamenu tik tiek, kad skambindavo žmonės, su jais kalbėdavausi dėl automobilio įgijimo“, – teisinosi jis.

Tuo metu pareigūnai surinko duomenų, kad nuteistasis skelbimų portale patalpino skelbimą, kad parduoda automobilį „Audi A3“ už 2,7 tūkst. Eur ir iš būsimų pirkėjų prašydavo avanso. Viena moteris, net neapžiūrėjusi parduodamos transporto priemonės, iš karto sutiko sumokėti 200, o vyras – 100 Eur. Šiuos pinigus F. Kalinauskas nurodė pervesti į vienos merginos sąskaitą. Ši mergina – vieno nuteistojo draugė, tačiau per apklausą tiek ji, tiek F. Kalinauskas pareigūnams prisiekinėjo, kad vienas kito nepažinojo, tebuvo bendravę tik feisbuku, kai F. Kalinauskas paskelbė skelbimą, jog siūlo darbą. O tas darbas iš karto turėjo sukelti įtarimų – tereikėjo nurodyti savo banko sąskaitos numerį, į kurį turi būti pervesti pinigai. Vėliau šiuos pinigus reikėdavo pervesti į kitą sąskaitą arba išgryninti, už tokią paslaugą „darbuotojai“ buvo žadamas 10 Eur uždarbis už kiekvieną operaciją.

Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja sakė, kad sutiko „dirbti“ tik dėl to, kad siūlomas „darbas“ buvo ne nuolatinis ir „pareigas“ buvo galima atlikti laisvu metu.

„Kai sutikau ir nusiunčiau savo banko sąskaitos numerį, tą pačią dieną į mano sąskaitą buvo pervesta 100 Eur, – sakė mergina. – Tada tas vaikinas man liepė neskubėti, pinigų neliesti ir palaukti, kol susikaups 300 Eur, nes minėjo, jog ketina pirkti bilietus į Beyonce koncertą.“

Pinigai vis plaukė iš įvairių žmonių, o juos mergina pervesdavo ten, kur nurodydavo jos „darbdavys“. Be to, kartais jai reikėdavo nupirkti mobiliojo ryšio telefono kortelių papildymus bei interneto portaluose apmokėti skelbimus. Kokius, ji esą net nesigilino, nors, kaip dabar sako, dėl to gailisi.

„Žinau, kad į mano sąskaitą įplaukdavo pinigai, o pavedimo paskirtyje būdavo nurodoma, kad jie pervesti už telefoną, automobilį, – sakė liudytoja. – Kartą tas vaikinas manęs paprašė prisijungti prie kitos paskyros feisbuke. Tai buvo merginos paskyra – mačiau, kad buvo įdėti skelbimai apie parduodamus vibratorius bei siūlomą darbą. Manęs prašė paredaguoti vieną skelbimą ir atsakyti į laiškus, jeigu kas nors parašys, tačiau aš nieko nedariau, o vėliau, kai man kilo klausimų, kurių turėjau neužduoti, vyriškis mane feisbuke užblokavo, prieš tai prašė ištrinti visą mūsų susirašinėjimą ir net atsiųsti tai patvirtinančią nuotrauką.“

Sukčiui talkinusi liudytoja teigė, kad bendraudama su kaliniu beveik nieko neuždirbo, tik gal keletą kartų sau pasiliko po 10 Eur už į jos sąskaitą pervestus pinigus.

Tuo metu automobilį „Audi A3“ norėjusi nusipirkti vilnietė policijos pareigūnams nurodė, kad skelbimu susidomėjo tik dėl to, kad parduodamos transporto priemonė buvo norimos raudonos spalvos, o ir pati kaina nebuvo pernelyg didelė – už 2006 metų laidos automobilį buvo prašoma 2,7 tūkst. Eur.

„Kai paskambinau skelbime nurodytu telefono numeriu, atsiliepė vyras, iš balso supratau, kad jam yra maždaug 26 metai, jis kalbėjo be akcento, lietuviškai, sakė, kad jam reikia kuo skubiau parduoti žmonos automobilį, nes jie kartu gyvena Vokietijoje, – pasakojo nukentėjusioji. – Jis sakė, kad automobilis bus Kaune, bet kai sužinojo, kad esu iš Vilniaus, pažadėjo jį man atvaryti iki sostinės. Pokalbio metu pardavėjas užsiminė, kad yra ir daugiau norinčių nusipirkti šį automobilį, todėl kaip garantijos, kad tikrai pirksiu, paprašė pervesti avansą. Aš sutikau – tą pačią dieną nuėjau į banką ir pervedžiau 200 Eur į sąskaitą, kurią pardavėjas buvo atsiuntęs SMS žinute.“

Kai pinigai įplaukė į F. Kalinausko nurodytą sąskaitą, vyras dingo – daugiau nebeatsiliepė į pirkėjos skambučius, o galop telefoną išjungė. Supratusi, kad yra apgauta, mergina kreipėsi į policiją. O čia paaiškėjo, kad sukčius prisistatinėjo svetimu vardu ir pavarde, o pirkėjai nusiuntė neegzistuojantį asmens kodą.

Netrukus komisariate su pareiškimu pasirodė ir kitas nuo F. Kalinausko nukentėjęs žmogus – už tą patį automobilį jis į pardavėjo nurodytą sąskaitą buvo pervedęs 100 Eur avansą.

„Pervedžiau pinigus ir nusiunčiau SMS žinutę, klausdamas, ar gavo avansą, – policijoje pasakojo jis. – Po paros man paskambino pardavėjas ir pasakė, kad kitas pirkėjas už automobilį pasiūlė geresnę kainą, todėl man bus grąžintas užstatas. Tačiau užstatas man taip ir nebuvo grąžintas, ne kartą bandžiau skambinti skelbime nurodytu telefono numeriu, bet telefonas jau buvo išjungtas.“

Tyrimo metu paaiškėjo, kad F. Kalinauskas buvo suradęs dar vieną merginą, kuri sutiko, jog į jos vardu registruotą banko sąskaitą būtų pervedamos piniginės lėšos. Tačiau jos sąskaitą jau po pirmųjų įplaukų užblokavo banko darbuotojai, įtarę klastą.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad nekyla abejonių dėl F. Kalinausko kaltės.

„Kaltinamasis nusikalstamos veikos padarymo metu atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, prisistatinėjo svetimu vardu, nurodydavo neegzistuojančio asmens kodą, paskelbė skelbimą apie parduodamą automobilį, kurio neturėjo, bendraudamas su nukentėjusiaisiais melagingai žadėjo parduoti minėtą automobilį ir įtikinėjo pervesti į jo nurodytą sąskaitą avansą“, – teisėjos teigimu, tokie F. Kalinausko veiksmai rodo, kad jis veikė iš anksto suplanuotai, tiesiogine tyčia, iš savanaudiškų paskatų.