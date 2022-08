Dėl to anksčiau reikalų su teisėsauga neturėjęs vilnietis Lyrius G. buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn – vyras ne tik turėjo atsakyti už padarytus nusikaltimus, bet ir neteko mobiliojo ryšio telefono „One Plus 7T Pro“, kuris buvo pripažintas jo įvykdytų nusikaltimų įrankiu.

„Nežinau, kodėl taip padariau“, – šiandien teisinasi Lyrius G., ikiteisminį tyrimą atlikusiems teisėsaugos pareigūnams taip ir neišdrįsęs atskleisti savo tamsiosios gyvenimo pusės.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai tyrimą pradėjo gavę pranešimą iš JAV Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro – teisėsaugai pateiktoje informacijoje buvo nurodyta, kad interneto vartotojas iš Lietuvos, naudodamasis socialinio tinklapio „Snapchat“ paskyra, du kartus kitiems asmenims išsiuntė vaizdo įrašus.

Šių įrašų įgijimas, laikymas ir platinimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę, nes juose buvo vaizduojami seksualiai išnaudojami mažamečiai vaikai iki 14 metų.

Lyriaus G. nuomojamame dviejų kambarių bute ankstyvą rytą kratą atlikę policijos pareigūnai paėmė jam priklausantį mobiliojo ryšio telefoną. Vėliau jį apžiūrėję tyrėjai aptiko dvylika vaizdo įrašų – vienuolikoje jų buvo nufilmuoti seksualiai išnaudojami mažamečiai vaikai, o viename – nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų.

Tyrimo metu pasitvirtino informacija, kad du vaizdo įrašus vyras buvo įkėlęs į „Snapchat“ – taip sudarė galimybę juos pamatyti kitiems socialinio tinklo vartotojams. Kad šie vaizdo įrašai yra pornografinio pobūdžio, tyrėjams patvirtino Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos specialistai.

Baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėto disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai, patrauktas Lyrius G. pripažino jam pateiktus kaltinimus, tačiau apie savo slaptus pomėgius vengė kalbėti.

Policijoje jis prisipažino, kad dažnai lankydavosi socialiniame tinkle „Snapchat“, kur bendraudavo su įvairiais žmonėmis. Ir ne tik – vieną kartą jis vienam šiame tinkle registruotam vartotojui, kurio net nepažinojo, persiuntė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti seksualiai išnaudojami vaikai. Bet ši Lyriaus G. paskyra netrukus buvo užblokuota.

Tačiau tai vyro nesustabdė – jis susikūrė naują paskyrą ir tada jau kitam, kaip pats sakė, nepažįstamam vartotojui vėl išsiuntė pornografinio pobūdžio vaizdo įrašą su mažamečiais vaikais. Tada vėl jo paskyra buvo užbluota.

Paklaustas, iš kur gavo tokius vaizdo įrašus, Lyrius G. prisipažino, kad dažnai lankydavosi vienoje interneto svetainėje, kurioje galima bendrauti su žmonėmis. Be to, šioje svetainėje kiti vartotojai iš viso pasaulio galėdavo pokalbius tiesiogiai transliuoti, taip pat buvo galima įrašus išsisaugoti.

Anot atsakomybėn patraukto vilniečio, šioje svetainėje jis matė daugybę apsinuoginusių ne tik suaugusių žmonių, bet ir nepilnamečių, tačiau tik su pastaraisiais nufilmuotus vaizdo įrašus išsisaugodavo savo mobiliojo ryšio telefone.

„Noriu pažymėti, kad polinkio vaikiškai pornografijai neturiu, tačiau negaliu paaiškinti, kodėl siunčiausi tokio pobūdžio failus“, – Lyrius G. tikino, kad dėl savo padarytų veiksmų labai gailisi.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Narbutaitė, išnagrinėjusi Lyriui G. iškeltą baudžiamąją bylą, jo atgaila patikėjo ir nuoširdų gailestį bei visišką prisipažinimą įvertino kaip lengvinančią aplinkybę.

„Atsižvelgdamas į šias nusikalstamą veiką ir kaltinamąjį charakterizuojančias aplinkybes, teismas sprendžia, kad baudžiamajame įstatyme numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmės rūšį – baudą, artimą šios bausmės rūšies, skiriamos už apysunkius nusikaltimus, minimaliai ribai“, – teisėja I. Narbutaitė nusprendė, kad Lyrius G. į valstybės biudžetą per vienerių metų laikotarpį privalės sumokėti 3,4 tūkst. Eur baudą.

Be to, teismas nutarė, kad iš nuteistojo turi būti konfiskuotas kratos metu paimtas mobiliojo ryšio telefonas „One Plus 7T Pro“.

Kaip Delfi.lt rašė, kad Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.

Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai neišdrįsta pasakyti.

Kalbėti apie tai, kokį košmarą tenka išgyventi seksualinių iškrypėlių aukoms, pastarosios nėra linkusios ir dažniausiai visus išgyvenimus laiko savyje, o į tokias situacijas gali pakliūti bet kuris vaikas, todėl apie tai reikia kalbėti jau mokyklos suole.

„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – yra sakiusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“