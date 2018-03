Kauno klinikinėje ligoninėje dirbanti socialinė darbuotoja pasakojo, kad tą dieną pietavo su šioje byloje teisiamu tuometiniu ligoninės vadovu Gediminu Abeciūnu ir jis minėjo, kad kalbėjosi su labai susijaudinusia sena pažįstama, kuri norėjo atvykti į ligoninę duoti kraujo. Po to ligoninės vadovas jai girdint kalbėjosi savo pavaduotoju Kęstučiu Grigoniu, taip pat kaltinamu šioje byloje, prašė mandagiai šią moterį aptarnauti. „Aš negirdėjau, kad G. Abeciūnas būtų K. Grigoniui davęs kokius nors neteisėtus parodymus“, – teigiama teisme pagarsintuose jos parodymuose. Susiję straipsniai: Furmanavičius apie Gineikaitės skambučius: kiekviena moteris skambina kažkokiems vyrams Gineikaitės kraujo klastojimo byloje liudijo Kurlianskis Tiek ji, tiek posėdyje apklausta ligoninės direktoriaus pavaduotoja teigė, kad skambučiai savaitgaliais iš vadovų nėra dažni, bet jų pasitaiko. Posėdyje taip pat apklaustos Kauno klinikinės ligoninės skubios pagalbos skyriaus darbuotojos, dirbusios tuo metu, kai į ligoninę atvyko D. Gineikaitė. „Atrodė normaliai, tvarkinga moteris“, – sakė ligoninės registratorė, paklausta, ar sukėlė jai įtarimų D. Gineikaitės būklė. Ji taip pat patvirtino, kad byloje teisiamas gydytojas Artūras Šulnius prieš atvykstant D. Gineikaitei domėjosi tokios procedūros kaina, tačiau nieko neįprasto apie jo ar slaugytojos Salomėjos Skersienės elgesį tuo metu nepastebėjo. Byloje parodymus davė Nacionalinės žemės tarnybos darbuotoja, kuri dalyvavo neformaliame susitikime vyninėje, po kurio kitą dieną D. Gineikaitė padarė avariją būdama neblaivi. Ji teigė, kad buvo vartojamas baltas vynas, tačiau negalėjo pasakyti, kiek jo išgėrė tuometinė NŽT vadovė. Taip pat apklausti D. Gineikaitę konsultavę odontologai, kurie patvirtino, kad jai buvo skirtas burnos skalavimo skystis. Bylą dėl jos vairavimo neblaiviai nagrinėjant administracine tvarka, D. Gineikaitė teigė, kad jos girtumas buvo nulemtas burnos skalavimo skysčio. Teismas tai įvertino kaip gynybinę versiją. Bylos nagrinėjimas antradienį vyko po to, kai teismas dėl ligos antradienį išskyrė bylą ligoninės slaugytojos S. Skersienės atžvilgiu. Jos advokatas teigė, kad moteris gydoma ligoninėje ir nėra aišku, kada ji galės vėl dalyvauti teismo posėdžiuose. Visų kaltinamųjų advokatai išskyrimui prieštaravo, teigdami, kad ligoninės slaugytoja kaltinama bendrininkavimu su kitais kaltinamaisiais, todėl jos bylos atskyrimas nebūtų įmanomas. Teismas atsižvelgė į šias aplinkybes, tačiau atkreipė dėmesį, kad byla yra pripažinta prioritetine, o šiuo metu nėra duomenų, kada S. Skersienė vėl galėtų dalyvauti teismo posėdyje. Kitas posėdis numatytas kovo 29 dieną. Šiame posėdyje D. Gineikaitės advokato prašymu nuspręsta apklausti Kauno apskrities policijos Viešosios tvarkos valdybos viršininką Remigijų Stuką ir tuometinę Policijos departamento Komunikacijos skyriaus specialistę Liną Nemeikaitę. D. Gineikaitė kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi, kai 2015 metų pabaigoje neblaivi vairuodama automobilį susidūrė su kitu automobiliu ir savo tuometiniam patarėjui Gintarui Furmanavičiui nurodė padėti nuslėpti jos girtumą ir taip išvengti už tai gresiančios atsakomybės. Kaltinimo akte taip pat nurodyta, jog ji sukurstė piktnaudžiauti tuometinį Kauno klinikinės ligoninės direktorių Gediminą Abeciūną, jo pavaduotoją Kastytį Grigonį, o jiems piktnaudžiauti padėjo vieno iš ligoninės skyrių laikinai einantis pareigas vedėjas Artūras Šulnius ir slaugytoja S. Skersienė. Šie kaltinamieji anksčiau buvo patraukti atsakomybėn administracine tvarka dėl melagingų parodymų davimo, A. Šulnius ir S. Skersienė pripažinti kaltais antrą kartą paėmę D. Gineikaitės kraujo mėginį, kitiems asmenims administracinės bylos tuomet nutrauktos. 2017 metų vasarį Kauno apylinkės teismas paskelbė, kad D. Gineikaitė eismo įvykį 2015 metų gruodį Kaune padarė būdama neblaivi. Jai paskirta 1,3 tūkst. eurų bauda ir pusketvirtų metų atimta teisė vairuoti.

