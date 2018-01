DELFI žiniomis, baudžiamąją bylą teismui perdavę prokurorai ikiteisminio tyrimo metu nustatė, kad iš I. Staškevičiaus buvo reikalaujama net 1,5 mln. eurų. Neįtikėtina, bet verslininkas net dalį pinigų sumokėjo – 312 tūkst. Eur buvo įforminti kaip dovana pas notarą. Pasirašydamas pinigų dovanojimo sutartį I. Staškevičius taip pat sumokėjo visus privalomus mokesčius.

Baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmenį ir didelės vertės turto prievartavimo prokurorai patraukė Vilniuje gyvenančius sutuoktinius – Patriciją ir Darių Šulskius.

D. Šulskis taip pat yra kaltinamas neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

Abu kaltinamieji anksčiau yra dirbę kartu su I. Staškevičiumi, o D. Šulskis net buvo laikomas dešiniąja verslininko ranka – jis daugybę metų dirbo I. Staškevičiaus vairuotoju.

Įtariama, kad ilgą laiką buvo sekamas ne tik verslininkas, bet ir jo šeimos nariai. Prokurorai teigia nustatę, kad kaltinamieji grasino paviešinti informaciją ne tik apie privatų itin asmeninį I. Staškevičiaus gyvenimą, bet ir komercinę veiklą. Kokia ši informacija, duomenys neskelbtini.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukti sutuoktiniai kategoriškai kratosi jiems pateiktų kaltinimų.

Ikiteisminis tyrimas dėl turto prievartavimo buvo pradėtas praėjusiais metais. Įtariama, kad pinigų iš I. Staškevičiaus buvo reikalaujama už tai, jog nebūtų atskleista sutuoktinių esą surinkta informacija.

Apie tai, kad sulaukė grasinimų, jog bus paviešinta itin privati asmeninė informacija, I. Staškevičius pats pranešė policijai. Jis nurodė, kad buvo slapta filmuojamas asmeninių susitikimų metu.

Šulskiams iškeltą baudžiamąją bylą pirmadienį pradėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėjas Arūnas Budrys. Tačiau kol kas nesėkmingai: valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Rimas Juodis pareiškė nušalinimą advokatui Jonui Klipštui. Jis – kaltinamosios P. Šulskienės tėvas.

Prokuroras sako, kad J. Klipštas šioje byloje yra liudytojas, todėl privalo nusišalinti. Tuo metu advokatas teigia, kad jam pareikštas nušalinimas yra nepagrįstas, o pareigūnai bet kokia kaina siekia, jog jis būtų pašalintas iš proceso.

„Nuo pat tyrimo pradžios pareigūnai darė kliūtis, kad nebūčiau prileistas prie šios bylos – kai kovo 2 d. atvykau į tardymo izoliatorių ir paprašiau leisti susitikti su D. Šulskiu, nes norėjau aptarti gynybos klausimus, man buvo uždrausta, – sakė advokatas. – Per 45 metus tokios nesąmonės nemačiau – kaip gali tyrėjai nurodinėti, ką prileisti, ką ne – advokatas pateikęs orderį turi teisę be pašalinių asmenų susitikti su klientu. Be to, šioje byloje niekada nebuvau apklaustas kaip liudytojas.“

Teismas prokuroro prašymo nepatenkino – anot teisėjo, iš bylos medžiagos matyti, kad J. Klipštą buvo bandoma apklausti ikiteisminio tyrimo metu, bet šis atsisakė duoti parodymus prieš šeimos narį.

„Prokuroras, perduodamas bylą, įsitikinęs, kad yra pakankamai surinkęs duomenų, pagrindžiančių kaltinamųjų kaltę, nes kitaip bylos nebūtų perdavęs teismui“, – sakė teisėjas.

Tačiau bylos teismas toliau nenagrinėjo – prokuroras gali skųsti nutartį aukštesniajam teismui.

Už pusę metų už grotų praleidusį D. Šulskį ir jo žmoną šiuo metu yra sumokėti po 30 tūkst. Eur užstatai, be to, buvęs I. Staškevičiaus vairuotojas kasdien turi nešioti apykoję, nes taip siekiama kontroliuoti jo buvimo vietą.

Tuo metu šiuo metu kūdikio besilaukiančiai P. Šulskienei yra uždrausta lankytis Vilniaus „Akropolyje“, nes čia dirba I. Staškevičius.

Be to, pareigūnai yra laikinai areštavę sutuoktinių turtą, kuriuo siekiama užtikrinti galimų civilinių ieškinių priteisimą.

Apie tai, kaip buvo sekamas ir kodėl, I. Staškevičius nelinkęs komentuoti. „Buvau įžūliai sekamas, bet nenoriu kalbėti apie bylos duomenis – atrodo, kad žmones gerai pažinojai, pasitikėjai, bet viskas pasikeitė“, – po teismo posėdžio DELFI sakė jis.