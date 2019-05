Tai BNS antradienį pranešė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė.

Taip pat prokuroras Edgaras Baltrimavičius siūlo Lietuvos laisvės sąjungos vicepirmininkei D. Štraupaitei septyneriems metams atimti teisę būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų, nevalstybinių įstaigų pareigas bei konfiskuoti turto už 17 tūkst. 520 eurų.

Kitiems kaltinamiesiems – statybų bendrovės „Irdaiva“ vadovui Irmantui Kubiliui prokuroras siūlo skirti 50 tūkst. eurų baudą, o medienos įmonės „Stouneta“ vadovui Gintautui Vaitiekūnui 10 tūkst. eurų baudą.

Buvusi merė kaltinama reikalavusi ir paėmusi kyšius pinigais ir paslaugomis iš įmonių vadovų, kurie siekė laimėti savivaldybės organizuojamus pirkimus. Be to, D. Štraupaitei pareikšti kaltinimai ir dėl to, kad jos nurodymu kai kurie savivaldybės darbuotojai darbo savivaldybėje valandomis atliko įvairius darbus jos pačios ir jai artimų asmenų namuose.

Dviejų bendrovių vadovai – I. Kubilius ir G. Vaitiekūnas – kaltinami prekyba poveikiu.

D. Štraupaitės baudžiamoji byla teismui perduota 2016 metų spalį, tačiau jos keletą kartų nepavyko pradėti nagrinėti dėl kaltinamųjų ir gynėjų nedalyvavimo.

Įtariama, kad piktnaudžiaudama tarnyba buvusi Visagino merė pinigais bei kitomis vertybėmis ir paslaugomis galėjo gauti daugiau nei 15 tūkst. eurų vertės naudos.

D. Štraupaitė kaltės nepripažįsta, kaltinimus neigia ir verslininkai.