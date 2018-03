Jai skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiem metams, BNS sakė teismo atstovė Laima Domarkienė. R. Aliukonienei taip pat atimta teisė trejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Kartu su R. Aliukoniene teistas kelių ženklinimo bendrovės „Kasandros grupė“ savininkas Arūnas Cicėnas. Jam skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant tokiam pačiam laikui. Ši baudžiamoji byla susijusi su Darbo partijos neoficialios buhalterijos bylos nagrinėjimu Aukščiausiajame Teisme. Generalinė prokuratūra teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog Vilniaus apygardos prokuratūroje dirbusi R. Aliukonienė 2016 metų pabaigoje, veikdama kartu su A. Cicėnu, nurodė, kad neva gali pasinaudoti savo pažintimi su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju Viktoru Aiduku ir susitarė per A. Cicėną priimti kyšį, didesnį negu 250 MGL (9,5 tūkst. eurų). Pinigai neva turėjo būti skirti teisėjų kolegijos pirmininkui kasacine tvarka nagrinėjamoje rezonansinėje Darbo partijos byloje. Susiję straipsniai: Teismas atvers buvusios prokurorės Ritos Aliukonienės bylą dėl prekybos poveikiu Prokurorės R. Aliukonienės galimos korupcijos tyrime įtarimai V. Aidukui ir V. Gapšiui nepateikti Manoma, kad dėl kyšio galėjo būti tartasi siekiant dabar jau buvusio „darbiečio“ Vytauto Gapšio išteisinimo. Teisėjas V. Aidukas apklaustas kaip specialusis liudytojas. Vėliau prokuratūra padarė išvadą, kad jis neatliko jokių veiksmų, leidžiančių jį įtarti šališkumu nagrinėjant bylą. V. Aidukas jau buvo pasitraukęs iš Aukščiausiojo Teismo. Teigta, kad Darbo partijos byloje galėjo būti siekiama paveikti Aukščiausiojo Teismo sprendimą V. Gapšio naudai, siekiant jo išteisinimo. Generalinė prokuratūra skelbė, kad buvęs Seimo narys V. Gapšys byloje liko liudytoju, tačiau jo atžvilgiu „duomenys yra šiek tiek kitokie“. „Mūsų nuomone, V. Gapšys, pagal turimas aplinkybes, turėjo žinoti apie daromą nusikalstamą veiką, tačiau įstatymas jo neįpareigojo pranešti teisėsaugos institucijoms apie tai. Sakykime, veika gal ne tokio sunkumo“, – yra sakęs Generalinės prokuratūros prokuroras Tomas Meškauskas. Anot jo, įtariamasis verslininkas „yra laikomas Vytauto Gapšio pažįstamu“, tačiau, prokuratūros žiniomis, nėra susijęs su Darbo partija. 2016 metų gruodį Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad Darbo partija vedė neoficialią buhalteriją, ir paliko galioti Darbo partijos įkūrėjui Viktorui Uspaskichui anksčiau skirtą 6,8 tūkst. eurų baudą, V. Gapšys liko nubaustas 3,6 tūkst. eurų, buvusi finansininkė Marina Liutkevičienė – 5,7 tūkst. eurų baudomis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.