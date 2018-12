„Byla nutraukta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – sakė teismo atstovė Dovilė Bružaitė. Ji teigė, kad daugiau teismo sprendimo motyvų paviešinti negali, nes byla buvo nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose. Aukščiausiojo Teismo verdiktas yra galutinis ir neskundžiamas. P. Kontrimui ankstesniu nuosprendžiu buvo skirta laisvės apribojimo bausmė. Per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį be bausmės vykdymą prižiūrinčios institucijos žinios nuteistasis negalėjo keisti gyvenamosios vietos. Anksčiau išteisinti teisėją prašė ir nukentėjusioji, ir nuteistojo advokatas – dėl apkaltinamojo nuosprendžio jie rašė skundus. Pernai spalį Panevėžio apygardos teismas buvusį Kretingos rajono apylinkės teismo teisėją pripažino kaltu dėl smurto artimoje aplinkoje ir skyrė jam bausmę. Bylos duomenimis, P. Kontrimas 2016 metų lapkričio 26-ąją, apie vidurnaktį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo bute per konfliktą tyčia smurtavo prieš savo sutuoktinę ir sukėlė jai fizinį skausmą. Susiję straipsniai: Nuteisė buvusį teisėją: girtas smurtavo prieš žmoną Girtas prieš žmoną smurtavę teisėjas neteko darbo ir pats sės į teisiamųjų suolą Tuometiniam teisėjui buvo nustatytas 2,68 promilės girtumas. 58 metų P. Kontrimas Kretingos rajono apylinkės teismo teisėju dirbo nuo 1994 metų. Jį prezidentė iš pareigų atleido pernai sausio pradžioje.

