„Jūs neturit nė menkiausios galimybės nuteisti pagal prokuroro prašymą“, – sakė advokatas Romualdas Mikliušas. Jis priminė, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo konstatuota, kad mirtiną smūgį T. Dobrovolskiui galėjo suduoti tik kairėje pusėje stovintis asmuo, tuo metu K. Pociūnas, pasak advokato, toje pusėje nestovėjo. Advokatas savo kalboje sukritikavo šiemet rudenį atliktą poligrafo tyrimą, jis citavo birželį paskelbtą Aukščiausiojo Teismo nutartį, kurioje nurodoma, kad poligrafas gali būti naudojamas tik ikiteisminio tyrimo kryptims formuoti. Aukščiausiasis Teismas formuoja vieningą teismų praktiką bylose. T. Dobrovolskio byloje poligrafo tyrimas buvo atliekamas ir ikiteisminio tyrimo metu, ir bylą nagrinėjant teisme. „Poligrafo tyrimą turim pamiršti, negalima taikyti dvigubų standartų“, – sakė K. Pociūno gynėjas. Neseniai atliktas poligrafo tyrimas parodė, kad mirtiną smūgį skėčiu galėjo suduoti kaltinamasis K. Pociūnas. Poligrafu arba vadinamuoju melo detektoriumi tirtas kaltinamasis K. Pociūnas, liudytojai Ieva Dailidžionytė ir Martynas Prokopas. K. Pociūnas poligrafu buvo tirtas ir anksčiau. Tada konstatuota, kad K. Pociūnas nesąžiningai atsakė į tikrinamuosius klausimus, ar jis smogė skėčiui tam vyrui, ar jis turi žinių, kas tai padarė. 2015 metais tyrimas buvo sustabdytas, paskui jaunuolis tirtis neatvyko, motyvuodamas klaustrofobija. „Tai ką padarė K. Pociūnas? Nuo ko jam gintis, nesuprantu nei aš, nei K. Pociūnas“, – stebėjosi advokatas. Jis kritikavo prokuratūrą, kad teisme pakeitė savo poziciją, prokuroro kalba rodo, kad jis keičia kaltinimą, tačiau K. Pociūnui apie naujus kaltinimus iš anksto nebuvo pranešta. Jis priminė, kad jo klientas visada sutikdavo tirtis poligrafu, tuo metu kiti bylos kaltinamieji su tokiu tyrimu nesutiko ir jame nedalyvavo. Pasak advokato, jo klientas galėtų būti nuteistas tik už viešosios tvarkos pažeidimą bei sveikatos sutrikdymą, jis kritikavo prokuroro prašymą skirti anksčiau neteistiems jaunuoliams laisvės atėmimo bausmes, nes, jo manymu, taip būtų pažeista Konstitucija, net nėra tokių nuosprendžių, kad pirmą kartą už nesunkius nusikaltimus teisiamas asmuo gautų realią laisvės atėmimo bausmę. Byla yra prie pat išnagrinėjimo pabaigos – savo kalbą teliko pasakyti kito kaltinamojo Pauliaus Leščinsko gynėjui, paskutinį žodį turėtų pasakyti ir patys kaltinamieji. Siekiant operatyvesnio bylos nagrinėjimo, kiti posėdžiai vyks nuo 8 valandos ryto. „Gruodžio 24 dieną sueis trys metai nuo įvykio“, – pirminė teisėjas Stasys Lemežis. Šią nužudymo bylą teismas turi baigti nagrinėti ir nuosprendį paskelbti šiemet, nes darbą teisme baigia viena kolegijos teisėjų. Kompozitorius Vilniaus mieste 2014 metų gruodį prie tuomet veikusio naktinio baro nužudytas vienu smūgiu – skėčio galas pataikė į akį, pažeidė smegenis. Skėčio smaigalys ne tik sužalojo akies obuolį, bet, slinkdamas gylyn, pasiekė galvos smegenis, sužalojo kraujagyslę. Nukentėjusysįjį ištiko koma, jis kitų metų sausį mirė ligoninėje. Valstybės kaltintojas prokuroras Liutauras Rudzevičius mano, kad dėl kompozitoriaus nužudymo kaltu gali būti pripažintas tik vienas muštynių dalyvis – K. Pociūnas. Jam siūloma skirti 12 metų laisvės atėmimo. Teismui dėl nužudymo buvo perduoti dar du jaunuoliai – Skirmantas Jankauskas ir Audrius Šalna. Pasak prokuroro, teisme paaiškėjo nusikaltimo aplinkybės, todėl jo pozicija dabar tokia. „Valstybinis kaltintojas vadovaujasi aplinkybėmis, grindžia parodymus atmetimo būdu, jis nurodo kiekvieno proceso dalyvio veiksmus. Manau, kad neginčytinai nustatyta, kad lemtingą smūgį sudavė Karolis Pociūnas“, – Vilniaus apygardos teismo posėdyje yra sakęs prokuroras. Pasak, jo teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad, K. Pociūnas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2014 metų gruodžio 24-osios naktį, prie baro Vingrių gatvėje, sudavė ne mažiau dviejų smūgių skėčio dalimi į T. Dobrovolskio galvą. Pasak prokuroro, K. Pociūnas veikė iš chuliganiškų paskatų. „Kiti kaltinamieji – S. Jankauskas ir A. Šalna, neturėtų būti pripažinti kaltais dėl nužudymo“, – sakė prokuroras. „Teisme nebuvo gauta duomenų, kad bendra tyčia būtų apėmusi ir nužudymą. Jie (kaltinamieji - BNS) neturėjo daiktų, skirtų asmenų žalojimui. Martynas Prokopas rankoje turėjo skėtį, jis buvo arčiausiai K. Pociūno. M. Prokopas dengėsi skėčiu, K. Pociūnas bandė išmušti skėtį, ne skėčio rankena, o atsidalijusia dalimi buvo smogta T. Dobrovolskiui. Laikė nulaužtą dalį būtent K. Pociūnas“, – sakė L. Rudzevičius. Nusikaltimo naktį M. Prokopas lankėsi bare, jis byloje yra liudytojas, jai laikė merginai priklausiusį skėtį. Konflikto metu be R. Dobrovolskio nukentėjo ir daugiau žmonių. Pasak prokuroro, kai buvo smurtaujama prieš kitus, T. Dobrovolskis jau buvo nukritęs. L. Rudzevičius sakė, kad kaltinamųjų veiksmuose nemato nė vienos lengvinančios aplinkybės ir nė vienam nėra galimybės taikyti bausmės atidėjimą. Pasak prokuroro, Vytenis Matulevičius yra pagrindinis asmuo nuo ko prasidėjo konfliktas. Šis jaunuolis į barą pasikvietė draugų. Visiems šešiems kaltinamiesiems taip pat buvo pateikti kaltinimai dėl tyčinio nesunkaus asmens sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos. Už tai kaltinamuosius siūloma nubausti realiomis laisvės atėmimo bausmėmis nuo pusantrų metų iki 3 metų trejų mėnesių. „Tai neprieštaraus teisingumo principui ir tik tuo atveju bus pasiekti bausmės tikslai“, – sakė prokuroras.

