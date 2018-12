Jam paskirta beveik 24,5 tūkst. eurų bauda, trejiems metams atimta teisė dirbti ar eiti advokato pareigas bei valstybės naudai konfiskuota 1,5 tūkst. eurų suma. Kyšį davęs buvęs Kraujo donorystės centro vadovas Artūras Jonas Venslauskas nuteistas už kyšio davimą, jam skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, pranešė bylą tyrusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Advokatas buvo teisiamas už kyšių priėmimą iš trijų asmenų. Ikiteisminio tyrimo metu vienas asmuo, pripažinęs savo kaltę dėl kyšio davimo minėtam advokatui, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad advokatas, pasinaudodamas advokato įgaliojimais, pažintimis ir kita įtaka, pažadėjo minėtiems trims asmenims už kyšį paveikti teisėją, teismo darbuotojus, prokurorą ir policijos pareigūnus, kad šie priimtų palankius sprendimus baudžiamosiose bylose. Ikiteisminį tyrimą šioje baudžiamojoje byloje atliko STT Kauno valdybos pareigūnai, kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.