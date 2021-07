18-metį pražudęs girtas BMW vairuotojas skriejo 185 km/val. greičiu, bet išsisuko nuo kaltinimų žmogžudyste

Tragedija įvyko 2020 metų birželio 13-osios vidurnaktį. Šventežerio miestelio ribose, kur leistinas greitis – 50 km/val., su BMW skriejęs 21-erių metų T. Jančiūnas rėžėsi į ta pačia kryptimi važiavusį motociklą.

„Iš pradžių prasilenkiau su motociklu, o tada pralėkė už jo važiavusi mašina ir išgirdau trenksmą, – pasakojo avarijos liudininkas. – Automobilio greitis buvo didžiulis, nespėjau pamatyti nei jo markės, nei spalvos. Prasilenkiant net suvirpėjo mano automobilis, lyg būtų pravažiavęs sunkvežimis.“

Pamatęs susidūrimą vyras apsisuko ir suskubo į pagalbą, tačiau nieko padaryti jau nebegalėjo. Visur buvo pabirusios nuolaužos, ant kelio mėtėsi šalmas, o siaubingai sužalotas motociklininko kūnas nuskriejo į pakelės krūmus. Už kelių šimtų metrų jis pastebėjo mirksintį automobilio avarinį signalą.

„Galvojau, kad tas vairuotojas pabėgo, nes netikėjau, jog automobilis galėjo taip toli nuskristi“, – prisiminė liudininkas.

Po susidūrimo BMW nulėkė į griovį ir apvirto, tačiau jo vairuotojas ir keleivis liko sveiki. Abu jie susitarė iš pradžių meluoti pareigūnams, esą prie vairo sėdėjo jiems nepažįstamas žmogus, kuris paspruko. Tačiau tokia pasaka niekas nepatikėjo. T. Jančiūnui buvo nustatytas 2,12 prom. girtumas.

Šventė gimtadienį

Tą vakarą T. Jančiūnas prie ežero šventė pažįstamo gimtadienį, iš pradžių išgėrė 5 skardines alaus, po to perėjo prie degtinės. Tyrimo metu pareigūnams jis pasakojo, kad prie vairo girtas sėdo norėdamas nuvažiuoti nupirkti alkoholio ir cigarečių. Tačiau teisme savo pasakojimą jis pakeitė.

„Planavau nakvoti palapinėje, bet prie ežero su draugu kilo konfliktas, jis man smogė į veidą, todėl išvažiavau, nenorėdamas toliau ginčytis“, – pasakojo T. Jančiūnas.

Kad konflikto būta, patvirtino ir kiti šventės dalyviai, tačiau dėl ko jis kilo, tiksliai neaišku. Pats minėtas draugas pasakojo, kad jiedu apsistumdė, nes jis neleido T. Jančiūnui girtam sėsti prie vairo.

„Nenorėjau, kad jis išgėręs vairuotų, aš atėmiau jo raktelius ir paslėpiau prie laužo, nes jis jau buvo užvedęs automobilį“, – pasakojo jis.

Kiti liudininkai užsiminė, kad T. Jančiūnas buvo taip smarkiai prigėręs, kad su juo nebuvo įmanoma net normaliai susikalbėti.

Niekas taip ir nepastebėjo, kaip T. Jančiūnas kartu su dar vienu kompanijoje buvusiu vaikinu išvažiavo iš stovyklavietės.

„Išgirdome tik prasisukančių padangų garsą, automobilis tiesiog žviegė. Tada pamatėme, kad nebėra Tomo ir Lauryno“, – prisiminė liudytojai.

Pats kaltinamasis teisme teigė, kad nusprendė nuvažiuoti į šalia esantį kaimą, kur gyveno jo vaikystės draugas ir pas jį pernakvoti.

„Jo nebuvo namie. Pasiklioviau savo vairavimo patirtimi, automobilis ką tik buvo suremontuotas, kelias pažįstamas, o danga gera, eismo naktį beveik nebuvo, todėl nusprendžiau važiuoti namo“, – teisme dėstė T. Jančiūnas.

Jis teisinosi, kad važiuojant pro Šventežerį jį su ilgosiomis šviesomis apakino priešpriešais atvažiuojantis automobilis.

„Prasilenkus su tuo automobiliu priekyje, už kokių 20 metrų, pamačiau blankią raudoną šviesą. Staigiai stabdžiau, bet nieko negalėjau padaryti, po sekundės įvyko smūgis. Automobilį sumėtė ir nunešė į griovį“, – prisiminė T. Jančiūnas.

Tiek vairuotojas, tiek keleivis išsiropštė iš ant šono apvirtusio BMW, o prie jų pribėgusi mergina paklausė, ar jiems reikia pagalbos.

„Atsakiau, kad mums nereikia, bet yra partrenktas motociklininkas. Ji nubėgo iškviesti pagalbos“, – sakė avarijos kaltininkas. Po šio įvykio jis buvo sulaikytas, o po to ir suimtas dviem savaitėms.

Planavo ūkininkauti

Žuvusio 18-mečio tėvai apie įvykusią tragediją sužinojo tik kitą rytą. Vakare sūnus išvažiavo pas draugus ir žadėjo grįžti apie vidurnaktį. Avarijos metu jis buvo visiškai blaivus.

„Jis visada grįždavo sutartu laiku, – pasakojo žuvusio jaunuolio mama. – 5 ryto jam parašiau žinutę, kad nerandu jo namuose, o ryte policininkai pranešė apie eismo įvykį.“

Tėvams labai sunku išgyventi tokią didžiulę netektį, po avarijos jiems pašlijo sveikata, tenka gerti raminamuosius.

Žuvusį jaunuolį pažinoję žmonės apie jį atsiliepė tik geriausiais žodžiais. Jis priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, buvo jaunasis šaulys, aktyvus mokyklos bendruomenės narys.

Vaikinas buvo kupinas energijos, besidžiaugiantis gyvenimu, turėjo daug draugų ir visada visiems padėdavo. Daug darbų jis nudirbdavo ir tėvų ūkyje, taip palengvindamas jiems kasdieninę rutiną.

Baigęs mokslus vaikinas planavo studijuoti, o po to grįžti į tėvų namus ir su broliu užsiimti ekologine ūkininkyste.

„Planavome jam palikti ūkį, tikėjomės visą gyvenimą šalia turėti paguodą ir ramybę“, – kalbėjo jo mama.

Skaudžiai tragedija paveikė ne tik žuvusio jaunuolio tėvai, tačiau ir jo vyresnįjį brolį ir sesę.

„Kankina nemiga, nėra dienos, kad nepagalvočiau apie jį. Kiekvieną kartą prisiminus jį kaupiasi ašaros, gumulas spaudžia gerklę“, – apie netektį teisme kalbėjo jo brolis.

Jis užsiminė, kad broliui padėjo išsirinkti motociklą „Yamaha WR125X“, kuriuo lemtingą vakarą jis ir važiavo. Pinigų šiai transporto priemonei jis susitaupė vasarą užsienyje skindamas braškes.

Tėvai iš avarijos kaltininko reikalavo 300 tūkst. eurų neturtinei žalai, o brolis ir sesuo po 80 tūkst. eurų. Tačiau teismas priteisė gerokai mažesnę sumą, iš viso artimiesiems T. Jančiūnas turės sumokėti 26 500 eurų.

Dalį žalos padengė draudimas, tėvams išmokėta po 18 200 eurų, o broliui ir sesei – po 3 035 eurus. Šiuos pinigus draudikai, tikėtina, išieškos ir avarijos kaltininko.

Tokios sumos skirtos atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, pagal kurią dėl artimojo netekties paprastai priteisiama nuo 3 tūkst. iki 32 tūkst. eurų.

Žudiku nepripažino

Nors buvo siekiama, kad T. Jančiūnas už savo poelgį atsakytų kaip žmogžudys ir būtų nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 129 str., bylą išnagrinėjusi teisėja Daiva Jankauskienė nepalaikė tokios pozicijos.

„Bylos aplinkybės rodo, kad T. Jančiūnas, nors ir šiurkščiai pažeidęs KET reikalavimus, veikė neatsargia kaltės forma – jis, būdamas neblaivus, tamsiu paros metu vairuodamas transporto priemonę, kuria viršijo leistiną greitį, suvokė rizikingą ar net pavojingą savo veikos pobūdį, tačiau nėra pagrindo išvadai, kad jis suvokė, jog jo veikos padariniai yra labai tikėtini ar net neišvengiami.

Eismo įvykis įvyko apie 12 val. nakties, kai eismas kelyje nebuvo toks intensyvus, kaip dienos metu. Aplinkybę dėl mažo eismo intensyvumo patvirtino ir liudytojai, prasilenkę su motociklu prieš pat eismo įvykį, kurie nurodė, jog daugiau jokių transporto priemonių be motociklo ir T. Jančiūno vairuojamo automobilio – kelyje nebuvo“, – rašoma nuosprendyje.

Kaltę dėl to, kad girtas sukėlė eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus, T. Jančiūnas pripažino. Jis jau anksčiau buvo pasižymėjęs kaip kelių chuliganas, 2016 metais buvo įkliuvęs girtas prie vairo. Be to, 2019 m. užsidirbo teistumą už viešosios tvarkos pažeidimą, dėl ko turėjo 4 mėnesius atlikinėti viešuosius darbus.

Kaltinimą palaikiusi prokurorė prašė pripažinti, kad T. Jančiūnas vengė atsakomybės, kadangi įvykio vietoje pareigūnams neigė vairavęs. Tačiau teismo vertinimu, jis pripažino savo kaltę ir gailėjosi.

„Dėl savo veiksmų jis ne tik teigia, jog gailisi, bet nuoširdus gailėjimas matomas iš jo elgesio teisminio proceso metu, veiksmų bandant atsiprašyti nukentėjusiųjų (rašant atsiprašymo laišką), rodant pastangas pagal savo galimybes nukentėjusiesiems atlyginti žalą, neabejotinai suvokiant savo veiksmus, kas pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe“, – pasisakė teisėja.

Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad kaltinamasis smarkiai pergyvena dėl padaryto nusikaltimo – jį kamuoja košmarai, vaikino miegas ir apetitas sutrikęs.

„Medikams teigė tapęs uždaras, nebendraujantis, bijo ir vengia prisiminimų, išsako nenorą gyventi“, – pastebima teismo nuosprendyje.

Atsižvelgusi į visas šias aplinkybes, teisėja T. Jančiūnui skyrė 6 metų laisvės atėmimą. Įstatyme numatyta, kad už padaryta nusikaltimą jam gresia įkalinimas nuo 3 iki 10 metų.

„Svarstant klausimą dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo, humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų ir pan. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, be realios laisvės atėmimo bausmės, bausmės tikslai ir teisingumo principas nebus užtikrintas“, – nusprendė teismas, pasiųsdamas bausmę vaikiną atlikti į pataisos namus.

Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs ir galės būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.