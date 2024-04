Baikerių klubo „Vorai“ įkūrėjas L. Baltrūnas, žinomas Obliaus pravarde, išgarsėjo po to, kai 2017 m. buvo įtartas savo artimo bendražygio Aivaro Kilkaus žmogžudyste. Oblius dėl to 4 mėnesius buvo suimtas, tačiau po to visi kaltinimai jam buvo panaikinti, teisėsaugai nesurinkus pakankamai įrodymų.