Įvertino vokiečių įsipareigojimą Lietuvai: tai – reikšmingas signalas Rusijai

„Rusai galėjo tiesiog pratybas įvykdyti ir tik tada paskelbti, kad jas įvykdė. To, žinoma, nedaro, nes tai sukeltų neprognozuojamas reakcijas Vakaruose, kai tu nežinai, ar yra iš tikrųjų rengiamasi branduoliniam smūgiui, ar tai yra tik pratybos. Šiuo atveju, tai yra staigus signalas dėl pratybų, įspėjimas Vakarams tiek dėl būtent Macrono pareiškimų, tiek dėl britų pareiškimų ir panašiai, bet to sureikšminti galbūt nederėtų, tik pats būdas yra šiek tiek naujesnis, kad kalbama būtent ne apie strateginių branduolinių pajėgų pratybas, o konkrečiai apie raketines pajėgas Pietų karinėje apygardoje, kuri šiaip jau yra atsakinga tiek už Ukrainos kryptį, bet taip pat tai yra ta apygarda, kuri buvo labai lengvai įveikta pernai metais per Prigožino maištą, kai ji buvo praktiškai visa užimta“, – teigė V. Saldžiūnas.