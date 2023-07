„Norėčiau pasakyti didelį ačiū Lietuvos žmonėms, Prezidentui @GitanasNauseda ir, žinoma, mano brangiam draugui ir kolegai @a_anusauskas už jų svetingumą.

Pakilau į kalną prie Gedimino bokšto ir žvelgiau į gražųjį Vilnių, į laisvą Lietuvą, šiandien pasipuošusią simbolinėmis 33 tūkst. mėlynų ir geltonų vėliavų bei balionų. Žinia buvo aiški: Ukraina taps 33-iąja NATO nare.

Mane sujaudino ir įkvėpė laisvojo Vilniaus gatvėse tvyranti energija. Mane žavi, kaip mus palaiko mūsų broliai ir seserys lietuviai. Ačiū tau, Lietuva! Kartu iki pergalės ir toliau!

Už jūsų ir mūsų laisvę“, – gražių žodžių negailėjo Ukrainos ministras.

I would like to say a big thank you to the people of Lithuania, President @GitanasNauseda and of course my dear friend and colleague @a_anusauskas for their hospitality.

I went up the hill to the Gedimin Tower and gazed at the beautiful city of Vilnius, at free Lithuania,…