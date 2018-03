Būtent toks likimas ištiko šią gražią šeimą, kuri visai neseniai atsitiktinai aptiko nuotrauką, į kurią abu pateko dar net nepažinodami vienas kito. Xue ir jos sutuoktinis Ye, kurie vietos žiniasklaidos įvardijami tik pavarde, patys to nežinodami 2000 metų liepą stovėjo vos kelių metrų atstumu vienas nuo kito. Po vienuolikos metų pora susipažino visai kitame mieste už tūkstančio kilometrų nuo tos vietos.

Du jauni žmonės 2000 metų vasarą lankėsi Gegužės 4-osios aikštėje, esančioje Singdano mieste. Xue tuo metu ten lankėsi kartu su mama, kuri sveiko po sunkios operacijos – mergina norėjo ją prablaškyti. Ye minėtoje aikštėje atsidūrė kartu su turistų grupe, į kelionę jis leidosi vietoj mamos, kuri negalėjo vykti dėl ūmaus apendicito.

Tą pačią akimirką abu jauni žmonės pozavo nuotraukai priešais centrinę aikštės skulptūrą, skirtą Gegužės 4-osios judėjimui, kai Kinijos studentai išėjo į gatves protestuoti prieš tai, kaip šalies valdžia nesilaiko Pirmąjį pasaulinį karą užbaigusios Versalio sutarties.

