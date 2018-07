S. Daniels buvo areštuota klube Kolambuse Ohajuje, kai rodė savo numerį, su kuriuo jau aplankė beveik 100 striptizo klubų visoje Amerikoje, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Michaelas Avenatti. Pasak jo, S. Daniels areštuota už tai, kad esą leido vienam klientui negašliai ją paliesti jai būnant scenoje. „Tai buvo gudrybė, politiškai motyvuota (gudrybė). Ji atsiduoda desperacija. Mes kovosime su visais fiktyviais kaltinimais, – rašė M. Avenatti. – Jie skiria policijos išteklius slaptoms operacijoms dėl tokio dalyko? Turi būti svarbesnių prioritetų!!!“ Vėliau M. Avenatti tviteryje nurodė manantis, kad S. Daniels netrukus bus paleista už užstatą ir apkaltinta baudžiamuoju nusižengimu dėl „palietimo“. Susiję straipsniai: Grybauskaitė linki Trumpui susitikime su Putinu būti nenuspėjamu „Mes įnirtingai ginčysime visus kaltinimus“, – rašė jis. S. Daniels, kurios tikrasis vardas yra Stephanie Clifford, iškėlė bylą D. Trumpui ir jo buvusiam asmeniniam advokatui Michaelui Cohenui, siekdama anuliuoti 2016 metais sudarytą konfidencialumo sutartį, pagal kurią ji negali pasakoti apie 2006 metais esą turėtą romaną su D. Trumpu. Kelios dienos prieš 2016 metų rinkimus M. Cohenas sumokėjo S. Daniels 130 tūkst. dolerių (110,8 tūkst. eurų) už jos tylą. Moteris viliasi, kad konfidencialumo susitarimas bus anuliuotas remiantis tuo, kad D. Trumpas jo niekada taip ir nepasirašė, tad jis yra negaliojantis. D. Trumpas per Baltųjų rūmų pareigūnus neigė romaną su S. Daniels, nors M. Cohenas pripažino sumokėjęs jai 130 tūkst. JAV dolerių pagal minėtą susitarimą. Iš pradžių jis sakė, kad sumokėjo iš savo pinigų ir kad D. Trumpas jų jam nekompensavo. Tačiau D. Trumpas, kuris iš pradžių neigė žinojęs apie sumokėtus pinigus, vėliau pripažino, kad M. Cohenui iš tikrųjų buvo kompensuota.

