Incidentas įvyko sekmadienio popietę per vienų geriausių Kanberos komandų – „Canberra FC“ ir „Belconnen United“ – rungtynes. Pasak „Canberra FC“ atstovės Amber Harvey, pasiklydęs sterblinis į stadioną įliuoksėjo per pirmojo kėlinio pertrauką.

Atstovė sakė, kad didžioji pilkoji kengūra vėliau sugrįžo per antrąjį kėlinį ir nekreipė jokio dėmesio į mėginimus ją išvyti. Dėl gyvūno išdaigų varžybas teko pristabdyti 32 minutėms.

„Tai buvo tikrų tikriausia kankynė“, – sakė A. Harvey.

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .

📹📹 @BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B— CapitalFootball (@CapitalFootball) June 24, 2018