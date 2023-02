[Delfi trumpai] Zelenskio lėktuvas nusileido JK (video)

Skelbiama, kad prieš kreipdamasis į parlamentą 13 val. Londono laiku (15 val. Lietuvos laiku), V. Zelenskis vyks į Dauningo gatvę pasikalbėti su ministru pirmininku Rishi Sunaku.

Bakingemo rūmai taip pat patvirtino, kad šiandien numatytas V. Zelenskio susitikimas su karaliumi Karoliu III.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą praėjusių metų vasario mėnesį V. Zelenskis tik vieną kartą buvo išvykęs iš šalies. Praėjusių metų gruodžio mėnesį jis lankėsi JAV, o pakeliui sustojo Lenkijoje.

Ukraine's President Zelensky arrives in the UK ahead of meetings with Prime Minister Rishi Sunak and King Charles III