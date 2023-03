[Delfi trumpai] Vaizdo įraše – nesėkmingas rusų bandymas numušti „Bayraktar“

„Visi girdėjo apie neseniai įvykusį incidentą su [JAV dronu] MQ-9, tačiau neseniai gavome vaizdo įrašą, kaip Rusijos naikintuvas nesėkmingai bandė panašiu metodu numušti daug lengvesnį „Bayraktar TB-2“ virš Juodosios jūros prie Krymo krantų“, – rašo „Ukraine Weapons Tracker“.

Projektas tviteryje paskelbė drono kameros užfiksuotą vaizdo įrašą.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9