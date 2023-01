[Delfi trumpai] Vaizdo įrašas: štai kam ukrainiečiams reikalingi vakarietiški tankai

Vaizdo įraše, kuris nufilmuotas 2019-aisiais per pratybas Latvijoje, galima pamatyti britų tankų „Challenger 2“, vokiečių „Leopard“, prancūzų „Leclerc“ ir amerikiečių „Abrams“ darbą.

Ministerija paaiškino, kodėl ukrainiečius reikia aprūpinti tokiais tankais.

„Galimybė sunaikinti kitus tankus, didesnė apsauga, galimybė palaikyti kombinuotas operacijas“, – vardijama įraše.

Why does Ukraine need main battle tanks to retake its territory and repel Russian forces?