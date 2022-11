[Delfi trumpai] Vaizdai iš Charkivo mokyklos: prieš ir po rusų atakos (video)

Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, iki lapkričio 30 dienos dėl Rusijos pajėgų bombardavimų ir apšaudymų nukentėjo 2719 Ukrainos mokyklų, 332 iš jų visiškai sugriautos.

Per Rusijos sukeltą karą Ukrainoje jau žuvo 440 vaikų, sužeisti dar 852.

A Kharkiv school before and after a missile attack. pic.twitter.com/qg6oxNknC2