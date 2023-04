Socialiniuose tinkluose paskelbtas J. Prigožino kreipimasis tiesiai iš kapinių.

„Čia ir toliau laidojami „Vagner“ kovotojai. Šiandien problemų nėra, planuojame jas patobulinti ir iš šių kapinių padaryti memorialą ateities kartoms, kurios turi suprasti, kad bet koks karas veda į tai, kad kovotojai palieka šį gyvenimą“, – vaizdo įraše sako J. Prigožinas.

„Tai tos pačios kapinės, dėl kurių buvo kilę daug klausimų diskusijų. <…> Taip, jos didėja, o tie, kas kariauja, kartais miršta“, – pridūrė „Vagner“ vadovas.

Neseniai skelbta, kad Maskvos srityje aptiktos Ukrainoje nukautų „Vagner“ samdinių kapinės.

