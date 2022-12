[Delfi trumpai] Ukrainoje plėšikaujantys Rusijos kariai grobia net smulkmenas (stebėjimo kamerų įrašas)

Stebėjimo kamerų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip rusų kariai įsilaužia į šeimininkų paliktus namus ir juos apiplėšia. Matyti, kad rusai iš namo išsineša daiktų prikrautas kuprines, vienas iš karių pasiima akinius nuo saulės.

Vaizdo įrašu pasidalino ir Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.

„Plėšikavimo, kurie yra įprasta Rusijos armijos praktika, vaizdai. Pažiūrėkite į vieną iš jų, nešantį pavogtą vaikišką kuprinę, kai jie išeina. Jaučiu pasišlykštėjimą, kai matau kažką panašaus. O jūs?“ – tviteryje rašė A. Heraščenka.

Žiniasklaida skelbia, kad šį vaizdo įrašą paviešino Ukrainos teisėsauga, jis gali būti įrašytas kovo mėnesį Kyjivo srityje.

