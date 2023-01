[Delfi trumpai] Sūnaus netekusi ukrainietė kreipėsi į rusus: prakeikiu jus visų verkiančių motinų vardu (video)

„Kodėl jūs jį nužudėte? Jūs atvykdavote į mūsų miestą, priimdavome jus kaip normalius žmones, kaip normalius giminaičius. Ką jūs padarėte mano sūnui? Niekšai. Prakeikiu jus iki septintos kartos. Visą gyvenimą būkite prakeikti, prakeikiu jus visų žmonių, savo ir visų verkiančių motinų vardu“, – sakė moteris.

Ukrainos Dnipro mieste jau beveik dvi paras tęsiasi gelbėjimo operacija po rusų raketos smūgio daugiabučiui. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 35. Dar 35 namo gyventojų likimas nežinomas, jų tebeieškoma.

I curse you to the seventh generation. pic.twitter.com/u1BjDN0KHO