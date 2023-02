[Delfi trumpai] Sirijoje po griuvėsiais pagimdžiusi moteris pati neišgyveno

Gelbėtojams pavyko iš po griuvėsių ištraukti naujagimį, kuris per stebuklą liko gyvas. Deja, pranešama, kad jį pagimdžiusi moteris mirė.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame matomas vyras, nešantis kūdikį.

Antradienį žuvusiųjų skaičius Turkijoje ir Sirijoje jau viršijo 5 000. Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnai mano, kad iš viso galėjo žūti iki 20 tūkst. žmonių.

Newborn baby rescued after being found under the rubble in Aleppo, #Syria.