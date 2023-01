„Mūsų prezidentas per Naujųjų metų kalbą 2022 m. vs 2023 m. Taip, per šiuos siaubingus metus kiekvienas iš mūsų pasikeitė“, – sakoma UNIAN komentare prie vaizdo įrašo.

V. Zelenskis, sakydamas emocingą Naujųjų metų sveikinimą, žadėjo, kad Ukraina kovos iki pergalės.

„Noriu pasakyti jums visiems: ukrainiečiai, jūs esat nepaprasti! Pažiūrėkite, ką mes padarėme ir ką darome! Kaip mūsų kariai nuo pirmųjų dienų daužo šią „antrą pasaulyje kariuomenę“. Kaip mūsų žmonės sustabdė jų technikos ir pėstininkų kolonas. Dideliame kare nėra mažų dalykų. Nėra nebūtinų. Kiekvienas iš mūsų esame kovotojas. Kiekvienas iš mūsų esame frontas. Kiekvienas – gynybos bazė“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.