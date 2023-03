[Delfi trumpai] Rusų pagrobta 11-metė po metų susitiko su savo mama (video)

Reportaže parodyta ir 11-metė Eva, kuri po metų pertraukos susitiko su savo mama.

Vaizdo įrašu tviteryje pasidalino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Rusija grobia mūsų vaikus. Tai didžiausias valstybės remiamas Ukrainos vaikų pagrobimas“, – sakoma V. Zelenskio įraše.

Anot Ukrainos prezidento, taip Rusija bando ištrinti jaunų ukrainiečių tapatybę. „Tai tautos genocidas. Visi, kurie tai organizavo, bus patraukti atsakomybėn“, – rašo V. Zelenskis.

Ukrainos valdžia skaičiuoja, kad nuo karo pradžios prieš metus į Rusiją buvo deportuota daugiau nei 16 000 vaikų.

Russia is kidnapping our children. It is the largest state-sponsored kidnapping of 🇺🇦 children. With this forced deportation, 🇷🇺 tries to erase the family & national identity of young Ukrainians. It is the genocide of a nation. Everyone who organized it will be held to account. pic.twitter.com/BHiftawDzf