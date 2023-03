[Delfi trumpai] Rusijoje sulaikytas vyras su katino Leopoldo plakatu (video)

Ant plakato taip pat buvo užrašyta frazė „Gyvenkime draugiškai“.

Socialiniuose tinkluose dalinamasi vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuotas Levo Sokolovo sulaikymas.

Kaip praneša žiniasklaida, vyras buvo apklaustas dėl darbo, karinės tarnybos ir požiūrio į karą Ukrainoje. L. Sokolovas nuvežtas į Sankt Peterburgo centrinio rajono policijo skyrių nr. 78, kur jam surašytas protokolas. Vėliau vyras paleistas.

In St. Petersburg, on Palace Square a guy was detained with a poster with the image of Leopold the cat and the inscription: "Guys, let's all get along". pic.twitter.com/3jOTD51lpP