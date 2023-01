[Delfi trumpai] Rusija sunkvežimiais veža karstus savo kariams Ukrainoje (video)

Denisas Kazanskis filmuotą medžiagą iš okupuoto Chrustalno miesto Ukrainos Luhansko srityje paskelbė savo „Telegram“ kanale.

„Okupuotas Chrustalnas, Luhansko sritis. Sunkvežimiai su karstais mobilizuotiems. „Specialioji operacija“ vyksta pagal planą“, – ironizuoja žurnalistas.

Maskva siekia užimti visą Luhanską ir Donecko sritį, tačiau dėl to patiria didelių nuostolių.

Ukraina teigia, kad, antradienio duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 122 170 karių.

Occupied Khrustalnyi (formerly Krasnyi Luch), Luhansk Oblast. Trucks with coffins for mobilized Russian soldiers. #StopRussia