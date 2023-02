Interviu ištrauka tviteryje pasidalino Antonas Heraščenka.

„Raginame užduoti sau klausimą, koks tikslas Rusijai ką nors pulti. Raginame prisiminti istoriją, nors jiems Vakaruose, kaip neseniai įsitikinome, nelabai gerai su istorija. Primename, kad Rusija per visą savo istoriją niekada nieko nepuolė“, – tada kalbėjo D. Peskovas.

Jis įžūliai melavo, neva Rusija yra paskutinė šalis pasaulyje, „kuri norėtų karo“.

Po keturių dienų Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.

„Apgaulės, veidmainystė, bailumas ir kraujo troškimas – tai yra Rusijos valdžios savybės“, – socialiniuose tinkluose komentuoja internautai.

Exactly one year ago Putin's spokesman Dmitriy Peskov said Russia wasn't going to attack Ukraine and "it never attacked anyone."