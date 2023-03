[Delfi trumpai] Rusija iš tankų saugyklų ištraukė tikrą senieną (video)

Teigiama, kad tankai traukiniais gabenami iš Arsenjevo miesto Primorės kraše, kur yra 1295-oji centrinė tankų rezervo ir saugojimo bazė, į Rusijos vakarus.

Tame pačiame ešelone buvo ir T-54, ir tankai, kurie gali būti vėlyvieji T-54 arba T-55, teigia CIT.

Analitikams nepavyko išsiaiškinti, kam tiksliai Rusija ketina panaudoti tankus, tačiau CIT teigia, kad tai aiškiai rodo rimtas Rusijos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo problemas.

Russia is really pushing the boundaries of military innovation by dusting off Soviet T-54/55 which were produced in the late 1950s.

It's real. According to CIT, Russia has removed T-54/55 from storage. Photographs of a train transporting military equipment from the far east (Arseniev, Primorsky Krai) was spotted. The tanks were identified as T-54/55.