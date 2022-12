[Delfi trumpai] Reklama Rusijoje: eik į karą – parvežk dukrai išmanųjį telefoną

Klipe pasakojama istorija, kai vyras, kurio darbovietė neišmokėjo jam algos, ateina pas dukrą ir paprašo pinigų. Dukra atiduoda tėvui savo pinigus, kuriuos buvo sutaupiusi, kad galėtų nusipirkti išmanųjį telefoną.

Vėliau tėvas už durų pasiklauso dukros pokalbio su drauge, kuri pasakoja apie tai, kad jos tėvas išėjo į karą. Pokalbį nugirdęs vyras esą taip pat išeina kariauti ir po pusmečio parneša dukrai namo išmanųjį telefoną.

Russian propaganda video trying to convince middle-aged Russian men to volunteer to go to Ukraine and kill innocent people in order to be able to buy phones for their daughters.