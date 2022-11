[Delfi trumpai] Putiną pažemino net jo sąjungininkai: bendroje nuotraukoje nenorėjo stovėti šalia (video)

Vaizdo įraše, kuriame užfiksuota, kaip KSSO narių vadovai sustoja bendrai nuotraukai, matyti, kad Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas atsistoja taip, kad tarp jo ir V. Putino lieka pastebimai didesnis atstumas nei tarp visų kitų lyderių.

Iš kitos pusės prie V. Putino atsistojęs Tadžikijos vadovas Emomalis Rahmonas taip pat net neatsisuka į Rusijos vadovą, nors kaip ir V. Putinui iš dešinės stovintis N. Pašinianas bendrauja su kitu greta stovinčiu kolega.

„Be jokios abejonės, Putinas maldauja, kad jie įsitrauktų į Rusijos karą prieš Ukrainą. Kaip matote, jie nenorėjo net prisiartinti prie Putino“, – šaiposi socialinių tinklų vartotojai.

Putin's dollar store military alliance CSTO had a get together today, no doubt, Putin begges for them to get involved in the Russia - Ukraine war.