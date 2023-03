[Delfi trumpai] Protestuotojai Tbilisyje sudegino Rusijos vėliavą (video)

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas šis momentas.

Prieš padegdami vėliavą protestuotojai laiko ją apverstą.

„Delfi“ primena, kad Sakartvelo sostinėje antradienio vakarą policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas prieš aktyvistus, protestavusius prieš į Rusijos teisės aktus panašų įstatymą dėl „užsienio agentų“.

Sakartvelo valdančioji partija ketvirtadienį paskelbė atšaukianti prieštaringai vertinamo įstatymo projektą, kuris sukėlė masinius protestus.

