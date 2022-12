[Delfi trumpai] Pragaras virš Avdijivkos: taip atrodo Rusijos atakuojamas miestas (video)

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, užfiksuotas apšaudymo momentas.

Šiuo įrašu tviteryje pasidalino ir Ukrainos gynybos ministerija.

„Visas pragaras atsivėrė virš Avdijivkos. Tačiau net tai nepadės rusams laimėti“, – sakoma ministerijos įraše.

All hell has broken loose over Avdiyivka.

But even this will not help the russians to win. pic.twitter.com/ODB0TELHMN