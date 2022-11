[Delfi trumpai] Po Rusijos atakos Kyjivas paskendo tamsoje (foto)

Ministerijos teigimu, visos Ukrainos atominės elektrinės, dauguma šiluminių ir hidroelektrinių buvo laikinai atjungtos nuo elektros tinklo.

Socialinių tinklų vartotojai dalinasi nuotraukomis, kaip po išpuolio atrodo tamsoje skendinti Ukrainos sostinė.

Kyiv is one of the largest and oldest cities in Europe. It was founded in 482 AD.

The darkest hour is that before dawn. In Ukraine we take it for granted.#Kyiv #Ukraine️ #RussiaUkraineWar #RussiaIsATerroristState

Pic from open sources pic.twitter.com/Yi5H0HV21T