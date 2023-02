[Delfi trumpai] Pirmasis tankas „Leopard 2“ iš Kanados jau pakeliui į Ukrainą (foto, video)

Tai tviteryje šeštadienį paskelbė Kanados gynybos ministrė Anita Anand.

„Šiandien iš Halifakso pakilo Kanados oro pajėgų lėktuvas su pirmuoju tanku „Leopard 2“, kurį Kanada siunčia Ukrainai. Kanada remia Ukrainos žmones – mes ir toliau aprūpinsime Ukrainos ginkluotąsias pajėgas pergalei reikalinga įranga“, – rašė ji.

Sausio 26-ąją Kanada paskelbė, kad per kelias ateinančias savaites perduos Ukrainai keturis tankus „Leopard 2“.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.