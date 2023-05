Saugodamasi nuo Rusijos išpuolių prieš jų miestą, pora iš Kyjivo pirmąsias akimirkas kaip vyras ir žmona praleido slėptuvėje.

Socialiniuose tinkluose plintančiame vaizdo įraše užfiksuota, kaip per rusų ataką vyksta improvizuota vestuvių ceremonija.

Filmuota medžiaga tviteryje pasidalino ir platforma „United24“.

„Nepaisant didžiulių Rusijos pastangų, gyvenimas ir meilė Ukrainoje tiesiog negali būti sustabdyti“, – sakoma įraše.

Despite Russia’s best efforts, life and love in Ukraine just cannot be stopped.