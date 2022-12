[Delfi trumpai] Net kęsdamas skausmus Ukrainos karys dainuoja patriotinę dainą: nesiruošiu mirti (video)

Net kęsdamas skausmus jis dainuoja patriotinę ukrainiečių dainą.

„Aš vedęs ir greitai turėsiu vaiką, aš mirti nesiruošiu“, – sako Ukrainos gynėjas.

Nenurodoma, kada tiksliai filmuotas šis įrašas, tačiau teigiama, kad karys evakuojamas iš Bachmuto, kur pastaruoju metu vyksta intensyvios kovos.

An injured Ukrainian soldier getting evacuated from the frontline. Despite the suffering he is singing "Oi u luzi chervona kalyna" and tells that he isn't going to die because will become a father soon. Praying for all the defenders of Ukraine! 🙏🇺🇦 pic.twitter.com/E8zcjxChed