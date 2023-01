[Delfi trumpai] Naujieji Rusijoje: uždaryta Raudonoji aikštė ir sulaikymai gatvėse (video)

Anksčiau skelbta, kad Naujųjų naktį vien Maskvoje patruliuos daugiau nei 7100 pareigūnų. Maskvos gyventojai negalėjo patekti ir į Raudonąją aikštę – ji buvo uždaryta.

Praėjusios nakties vaizdais tviteryje pasidalinęs Rusijos opozicionierius Michailas Chodorkovskis ironizuoja: „Maskva – Naujųjų metų išvakarės. Kai bijai visų, o labiausiai savo žmonių.“

❗️В центре Москвы задержания

Красная площадь оцеплена и перекрыта полицией. Причины задержания неизвестны, людей пакуют в автозаки pic.twitter.com/jLYClwBSzn

— SOTA (@Sota_Vision) December 31, 2022

Moscow - New Year's Eve Celebrations

When you're scared of everyone and most of all of your own people. https://t.co/5zeUC5KkRd — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) January 1, 2023