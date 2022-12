[Delfi trumpai] Naujausi kadrai iš Bachmuto: sunku patikėti, kaip dabar atrodo miestas

Bachmutas, kadaise garsėjęs vynuogynais ir druskos kasyklomis, dabar vadinamas „mėsmale“ dėl ten vykstančio žiauraus apkasų karo, artilerijos dvikovų ir susirėmimų fronto linijoje aplink miestą.

Prieš karą čia gyveno 72 000 gyventojų.

Pasak JAV Karo studijų instituto (ISW) ekspertų, Rusijos pajėgos nuo gegužės pabaigos nuolat kaunasi dėl mažų gyvenviečių aplink Bachmutą, per šešis mėnesius pasistūmėdamos keliais kilometrais.

This is #Bakhmut, the city that #Russians supposedly came to liberate

Like #Mariupol and dozens of other Ukrainian cities,the city has been razed by the Russians and its Its population displaced