Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota ši akimirka.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kad M. Sandu atitraukia ranką ir neleidžia priėjusiam V. Orbanui jos pabučiuoti.

Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas birželio 1-ąją vyko Moldovos Bulboacos miestelyje, esančiame už maždaug 20 km nuo Ukrainos sienos. Susitikime dalyvavo beveik 50 Europos lyderių.

Ohh, how awkward it was for Orban at the meeting with the President of Moldova Maia Sandu. pic.twitter.com/enrLUQ7Xq1