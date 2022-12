[Delfi trumpai] Karo meto sprendimai: Kyjive pastebėta „Tesla“ su generatoriumi

Kyjive pastebėta „Tesla“, ant kurios sumontuotas elektros generatorius. Nuotrauka sparčiai plinta socialiniuose tinkluose.

Pastebima, kad veikdamas įtaisas kelia daug triukšmo.

Iš nuotraukos matyti, kad „Teslos“ savininkas generatorių sumontavo automobilio gale. Vis dėlto, kiek ši idėja efektyvi, galima tik spėlioti.

Wartime solutions in Ukraine: Tesla car with a generator. Don’t show it to @elonmusk please 😁 pic.twitter.com/2Zl1377t6v