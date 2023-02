[Delfi trumpai] JAV žurnalistą Ukrainoje pribloškė vietinių svetingumas: šie žmonės neįtikėtini (video)

Socialiniuose tinkluose plinta televizijos reportažo ištrauka.

„Šių žmonių dosnumas yra neįtikėtas. Žmonės čia nuostabūs. Jie neleidžia man išeiti, kol aš nepavalgysiu jų barščių. Jie to reikalauja“, – kalba R. Engelis.

Jis sako net nenorintis valgyti karo draskomos šalies gyventojų maisto, kurio jie nelabai daug ir turi, tačiau namų šeimininkai to reikalauja.

„Nėra pasirinkimo“, – juokdamasis sako žurnalistas, kai ukrainietė Liudmila pirštu rodo į kėdę, įsakmiai ragindama jį sėstis.

„Mes rasime bendrą kalbą“, – rusų kalba priduria moteris.

Žurnalistas lieka sujaudintas moters dosnumo. „Žinote, per visus metus, kai dirbu žurnalistu, pastebėdavau, kad dosniausi žmonės yra tie, kurie turi mažiausiai ką duoti“, – apibendrina jis.

🇺🇦Now please, eat your borscht😆

Love the generosity no matter how poor people are in #Ukraine❤️ pic.twitter.com/HKWl51C2pY