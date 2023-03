[Delfi trumpai] Japonas į studijų baigimo šventę atvyko apsirengęs kaip Zelenskis (video)

Absolventas teigia, kad norėjo atrodyti kaip V. Zelenskis todėl, kad Ukrainos prezidentas yra „vyriškiausias vyras“.

Kad atrodytų panašus į Ukrainos lyderį, japonas sako dar gruodį pradėjęs auginti barzdą.

Absolventas su savimi turėjo ir plakatą su citata iš V. Zelenskio kalbos JAV Kongrese: „Jūsų pinigai nėra labdara, tai – investicija į pasaulio saugumą ir demokratiją.“

Kioto universitetas žinomas dėl savo tradicijos leisti absolventams per diplomų įteikimo ceremoniją dėvėti nestandartinius kostiumus.

In #Japan, a student of #Kyoto University came to the graduation ceremony dressed as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Thus, he wanted to show solidarity with #Ukraine. pic.twitter.com/oHo5Jqcgxi