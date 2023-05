[Delfi trumpai] „Ideali pora“: naują ginklą gavę ukrainiečiai nesulaiko džiaugsmo

„Storm Shadow“ yra tolimojo nuotolio sparnuotoji raketa, sukurta bendradarbiaujant Jungtinei Karalystei (JK) ir Prancūzijai.

„Storm Shadow“ skrydžio nuotolis viršija 250 km, tačiau nesiekia 300 km, būdingo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) pagamintoms „žemė-žemė“ tipo taktinėms raketų sistemoms, arba ATACAMS, kurių seniai prašo Ukraina.

Po žinios apie Ukrainai perduotas „Storm Shadow“ socialinių tinklų vartotojai suskubo paskaičiuoti, kad naujosios Ukrainos gautos raketos galėtų pasiekti net Krymo tiltą. „Ideali pora“, – juokauja internautai.

British 🇬🇧 Storm Shadow Missiles are already in Ukraine 🇺🇦 for the counter offensive, reports CNN