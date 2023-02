[Delfi trumpai] Briuselyje Zelenskiui nepaplojo vienintelis ES lyderis (video)

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Europos Vadovų Tarybos (EVT) vadovas Charles’is Michelis atlydi į susitikimą atvykusį Ukrainos prezidentą. Šiam priėjus lyderiai ima sveikintis ir ploti, to nedaro vienintelis Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

Ketvirtadienį V. Zelenskis lankosi Briuselyje, kur jau sakė kalbą Europos Parlamente (EP). Vėliau Ukrainos prezidentas ragino EVT palaikyti jo šalies planą dėl taikos su Rusija ir patraukti atsakomybėn Ukrainą užpuolusią Rusiją. V. Zelenskis taip pat ragino ES lyderius įvesti daugiau sankcijų, kurios būtų nukreiptos ir į Rusijos dronų bei raketų pramonę .

Applause from the EU leaders as @ZelenskyyUa arrived for the family photo at the European Council.