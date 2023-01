[Delfi trumpai] Apie tankų perdavimą paskelbusį Dudą Lvivo gatvėse plojimais pasitiko didžiulė minia (video)

Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip A. Dudą Lvivo centre pasitikę ukrainiečiai dėkojo už paramą jų šaliai karo metu. Minia skandavo „ačiū“ ir spaudė ranką Lenkijos prezidentui.

Trečiadienį Lvive įvyko Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas su Lenkijos ir Lietuvos prezidentais A. Duda ir Gitanu Nausėda. Jie pasirašė bendrą Liublino trikampio prezidentų deklaraciją.

A Duda taip pat pranešė, kad Ukrainai bus perduota tankų „Leopard“ kuopa pagal tarptautinės koalicijos, kurios narė bus ir Lenkija, programą.

Crowds greeting Poland’s President Andrzej Duda tonight in Lviv after his announcement that Poland will donate 14 Leopard 2 tanks to Ukraine.